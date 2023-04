Stiri pe aceeasi tema

- Un jaf a avut loc in aceasta dimineața la o casa de pariuri din Baia Mare. Dupa ce a amenințat-o pe vanzatoare cu un cuțit, barbatul, care avea fața acoperita cu o cagula, a luat toți banii din incasari și s-a facut nevazut.

- Jaful a avut loc vineri, 28 aprilie, la o casa de pariuri din Baia Mare, potrivit site-ului jurnalistului maramureșean Vasile Dale. Suspectul, care a plecat cu 8.000 de lei, nu a fost inca prins de poliție.Un barbat care avea fata acoperita cu o cagula a patruns in interiorul casei de pariuri, al carei…

- Marți, 4 aprilie, fața de un tanar de 22 de ani din Cavnic s-a luat masura reținerii pentru 24 de ore. Acesta este banuit de comiterea unei fapte de talharie calificata. In fapt, in data de 29 martie, polițiștii din Cavnic au fost sesizați prin plangere de catre o femeie de 71 de ani cu privire la faptul…

- In urma cercetarilor efectuate de polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Targoviște, sub coordonarea unui procuror de caz de la Parchetul de pe langa Judecatoria Targoviște a fost dispusa masura reținerii, pentru 24 de ore, fața de un barbat, de 19 ani, din localitate. Acesta este cercetat sub…

- Polițiștii din Baia Mare un barbat care a talharit, noaptea trecuta, un magazin, iar cand a incercat sa il jefuiasca și pe al doilea, pe aceeași strada, a fost fugarit de vanzatoare cu un cuțit, scrie publicația locala Vasile Dale. Vanzatoare din Baia Mare a scos un cutit cu care taia mezelurile in…

- Polițiștii din Baia Mare au fost inștiințați in legatura cu o vanzatoare care a fost amenințata cu un cuțit de un barbat care purta o cagula. Femeia insa, a scos un cutit cu care taia mezelurile in magazin la barbatul mascat care incerca sa fure banii din casa de marcat.Este vorba de acelasi barbat…

- Un barbat mascat a intrat vineri seara intr-un magazin din Baia Mare, a amenințat-o pe vanzatoare cu un cuțit și a furat banii din casa de marcat, anunța Mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER ×…

- Biletul norocos a fost jucat la agentia 17-081 din Pechea si a fost completat cu sapte variante la Joker si o varianta la Noroc Plus, pretul acestuia fiind de 51,50 lei."Acesta este primul castig de categoria I obtinut la Joker in acest an. Ultima data, premiul de categoria I la Joker s-a castigat in…