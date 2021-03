Nu există documentul care să ateste dorinţa lui Brâncuși de a-și dona atelierul statului român? Ce a aflat Academia Română Cercetarea sistematica si competenta a arhivei Brancusi aflata la Muzeul de Arta Moderna din Paris a relevat ca nu exista niciun document scris si nicio declaratie care sa ateste dorinta sau intentia artistului de a dona atelierul sau statului roman, dupa cum a informat, luni, Academia Romana. „Ziua de nastere a lui Constantin Brancusi, 19 februarie, a devenit zi nationala, prilej bine-venit de omagiere a sculptorului roman, recunoscut pe plan mondial ca deschizator de noi drumuri in arta moderna. Este insa de datoria noastra sa atragem atentia atunci cand, in astfel de ocazii, dar nu numai, spatiul… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

