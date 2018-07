Stiri pe aceeasi tema

- Plenul Camerei Deputatilor a respins, luni, reexaminarea Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciara, scrie Agerpres.Decizia a fost luata cu 177 voturi favorabile, 74 impotriva si o abtinere. La dezbateri, deputatii USR au cerut retrimiterea…

- Comisia pentru buget, finante si banci din cadrul Camerei Deputatilor a votat, marti, cresterea pragului cifrei de afaceri anuale de la 10.000 de euro la 50.000 de euro a comerciantilor care trebuie sa permita plata cu cardul, masura care va reduce substantial numarul de comercianti care trebuie…

- In perioada minivacanțelor de Rusalii și de 1 Iunie, inspectorii sanitar-veterinari din Bistrița-Nasaud au efectuat 90 de controale in unitațile de alimentație publica, turistice sau depozite alimentare, care s-au lasat cu amenzi in valoare totala de peste 18.000 lei și confiscarea și neutralizarea…

- Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD) sprijina dezvoltarea IMM-urilor romanesti, iar exportul este o oportunitate de crestere care nu trebuie ignorata, a declarat Daniela Marin, principal manager in SME Finance & Development Group, la o intalnire dedicata IMM-urilor care vor sa-si…

- Branza a ajuns anul trecut in topul produselor alimentare care au destabilizat cel mai mult balanta comerciala cu produse alimentare. In anul in care deficitul comercial in acest domeniu a atins un nou record, am consumat mai multa branza de peste granite decat citrice sau banane. Branza și cașul au…

- Mamele care adopta copii mai mari de doi ani pot beneficia de o indemnizatie de aproximativ 1.700 de lei si de concediu de acomodare de un an, potrivit modificarilor aduse legii adoptiei. Deputatii din Comisia pentru munca si protectie sociala a Camerei Deputatilor au amendat proiectul de lege…

- CHIȘINAU, 5 mai — Sputnik. Joi Parlamentul a adoptat în prima lectura mai multe amendamente la Legea Comertului Interior, care au ca scop, în special, sustinerea comercializarii produselor alimentare autohtone. ”Din pacate nu exista un pachet legislativ…

- Deputații juriști au dat luni raport de admitere pentru un proiect de lege al UDMR, modificat in unele locuri de cei de la PSD, care modifica regimul inchis, semideschis, deschis de detenție și introduce un regim de detenție la domiciliu pentru condamnarile de pana la un an de inchisoare, inclusiv pentru…