- Barcelona se va baza pe Lionel Messi și din sezonul viitor, argentinianul anunțand vineri ca va continua pe Camp Nou. E un moment de cotitura pentru catalani, care incearca acum sa dea startul unei campanii de achiziții de anvergura. ...

- Jorge Messi, tatal si agentul lui Lionel Messi, a raspuns "da" cand a fost intrebat de o televiziune spaniola despre eventualitatea in care fotbalistul va ramane la FC Barcelona in acest sezon, informeaza AFP. In fata camerelor canalului Cuatro, Jorge Messi a raspuns un timid "da" cand a fost intrebat…

- Jorge Messi, tatal si agentul atacantului Lionel Messi, a ajuns, miercuri dimineata, la Barcelona, unde se va întâlni cu conducerea FC Barcelona, pentru a încerca sa obtina eliberarea de contract a fiului sau, care nu mai doreste sa continue la gruparea catalana.Jorge Messi vrea…

- Presedintele Josep Maria Bartomeu este pregatit sa demisioneze de la FC Barcelona pentru ca Lionel Messi sa ramana la club, anunta presa catalana, anunța news.ro.Potrivit sursei citate, Bartomeu are doua conditii: prima, ca atacantul argentinian ca anunte public ca nu este de acord cu el,…

- Noul antrenor al echipei FC Barcelona, Ronald Koeman, va incerca sa-l convinga pe Lionel Messi sa renunte la ideea plecarii, a anuntat joi postul catalan de radio RAC1, citat de DPA. Miercuri, directorul sportiv al clubului, Ramon Planes, a afirmat ca Barcelona spera ca Messi va fi liderul noului proiect…

- Lumea fotbalului romanesc nu crede in plecarea lui Lionel Messi de la Barcelona. La fel precum Gica Popescu, nici fostul fundaș Ionuț Rada (38 de ani) nu e convins ca vom asista la o istorica plecare a argentinianului de pe Camp Nou. CONTEXT: Leo Messi a transmis un fax catre clubul FC Barcelona, anunțand…

- Mundo Deportivo subliniaza ca oficialii de la FC Barcelona vor avea o reuniune de urgenta pentru a discuta despre situatia lui Messi. Anuntul conform caruia Messi vrea sa plece a zguduit lumea fotbalului international, Luis Figo vorbind de un "Alt moment istoric", in timp ce Gary Lineker spera ca FC…

- Luis Suarez (33 de ani) se adauga lui Lionel Messi (33) pe lista incerților in privința viitorului la Barcelona. „Nu am vorbit cu antrenorul Koeman și nimeni nu mi-a spus ca sunt pe lista de transferuri”. Daca Messi se simte mai mult in afara Barcelonei, iar Pique a declarat, dupa „sfertul” cu Bayern…