Stiri pe aceeasi tema

- Raportul Transparency International cu privire la perceptia coruptiei in anul 2019 plaseaza Romania pe penultimul loc in Uniunea Europeana, cu doar un punct peste Bulgaria, cu un scor la nivelul anului 2012.

- Wizz Air lanseaza o cursa low-cost din Romania catre “Veneția Nordului”, cel mai frumos oraș al Rusiei. Prețurile pornesc de la 30 euro Operatorul low-cost Wizz Air anunța extinderea operațiunilor din Rusia prin lansarea a patru noi rute de la Aeroportul Pulkovo din Sankt Petersburg, spre…

- Preturile la carburanti in Moldova se apropie incet, dar sigur de cotatiile din unele tari europene. Astfel, in urma scumpirilor de ieri, benzina in tara noastra costa 0,986 euro, sau cu doar 20 de eurocenti mai putin decat in Romania sau Bulgaria.

- Monica Niculescu, locul 128 WTA si cap de serie numarul 20, a invins-o, marti, cu scorul de 7-6 (7), 6-2, pe Anhelina Kalinina din Ucraina, locul 157 WTA, reușind astfel sa faca pasul in turul al doilea al calificarilor de la Australian Open, primul Grand Slam al anului, potrivit HotNews.Niculescu s-a…

- ALMA a reușit sa obțina succesul internațional la doar 16 ani. Nascuta in Bulgaria și pasionata de muzica de la 5 ani, artista compune muzica impreuna cu producatorul roman Monoir. Cea mai recenta piesa lansata se numește „Out of Control” și prezinta o latura diafana și visatoare a artistei. „Prin aceasta…

- Autoritatile veterinare bulgare au anuntat ca vor fi sacrificati circa 24.000 de porci, dupa descoperirea unui nou focar de pesta porcina africana la o ferma din nord-estul Bulgariei, transmite...

- Peste 1,5 milioane de persoane au trecut frontierele de Craciun, cele mai tranzitate fiind punctele de trecere de la granița cu Ungaria. De Revelion, Poliția de Frontiera se așteapta ca mulți romani sa iasa din țara, in special la frontiera cu Bulgaria.In perioada sarbatorilor Craciun, prin…