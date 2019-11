Stiri pe aceeasi tema

- Sportivii de la CS Farul Constanta demonstreaza, in fiecare saptamana, ca au stofa de campioni. Ultima performanta ii apartine gimnastei Sabrina Alexia Maneca Voinea, fiica fostei mari campioane Camelia Voinea. Sabrina Voinea a participat impreuna cu echipa Romaniei la Cupa Elvetiei Under 13, acolo…

- Clubul Sportiv Farul Constanta bifeaza, saptamana de saptamana, rezultate excelente. Sportivii clubului de la malul marii sunt in forma si au luat cu asalt podiumurile competitiilor nationale. Cele mai multe medalii au fost cucerite la Campionatul National individual de gimnastica pentru junioare, desfasurat…

- Sportivii romani au cucerit sambata patru noi medalii la Campionatele Europene de haltere pentru juniori (Under-20) si tineret (Under-23) de la Bucuresti.Cristian Luca (CS Dinamo) a obtinut doua medalii de argint la cat.

- Gruparea interlopa Sportivii are pile puternice nu doar la Politia Capitalei si la Parchet, ci si la varful Politiei Locale: un ditamai directorul, prieten la catarama cu fratii Nebunu - fosti puscariasi extrem de periculosi, cu mai multe tentative de omor la activ si inculpati in dosare de crima organizata.

- Clubul Sportiv Farul Constanta isi indreapta ori de cate ori are ocazia spre sportul juvenil. Miercuri, 25 septembrie, componenti ai doua sectii din cadrul CS Farul au vizitat Scoala Nr. 28 „Dan Barbilian“, acolo unde au demarat o actiune constructiva impreuna cu micutii elevi. Componenti ai sectiei…

- Ca in fiecare an, in prima zi a Festivalului "Serbarile Toamnei" de la Campina, imediat dupa deschiderea oficiala, administrația locala premiaza cei mai buni elevi și sportivi din municipiu. Este momentul lor, al copiilor și tinerilor cu rezultate excepționale fie la invațatura, fie pe plan sportiv. Sigur,…

- Clubul Sportiv Farul Constanta a avut parte de o saptamana de vis. La Campionatul National individual Open de gimnastica artistica de la Ploiesti, clubul de la malul marii a inregistrat performante excelente, cucerind nu mai putin de noua medalii de aur, doua de argint si una de bronz. Silvia Sfiringu…

- Pe terenul special amenajat din comuna Costești (Buzau) s-au desfașurat la finele lunii august Campionatele Europene de modele spațiale, competiție organizata de Federația Aeronautica Internaționala, Federația Romana de Modelism, Primaria Municipiului Buzau și Primaria comunei Costești. La acest campionat…