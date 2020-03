Stiri pe aceeasi tema

- O parte dintr-un continent pierdut a fost descoperita sub Canada, iar dovezile se ascundeau in roci care isi au originea in interiorul Pamantului, la adancimi la care se formeaza diamantele, conform unui material publicat joi de Live Science. Secretul era ascuns intr-un strat de roci vulcanice denumit…

- Metodologia de solicitare și eliberare a Certificatelor de Situație de Urgența a fost publicata, joi, in Monitorul Oficial.Certificatele de Situație de Urgența au ca scop susținerea operatorilor economici in relațiile cu instituțiile publice pentru obținerea, in condițiile legii, de facilitați/…

- Medicii sunt in stare de alerta in acest sezon gripal, mai ales dupa ce a aparut o noua forma, mult mai severa, de gripa. Aceasta poate ucide oamenii in doar 24 de ore, exact cum s-a intamplat cu o... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Ciara le-a facut tuturor o surpriza de proporții cand a aparut la petrecerea Vanity Fair, organizata imaediat dupa incheierea galei Oscar 2020. Doar ca aceasta nu a surprins doar prin apariția ei, ci și prin felul in care arata. Artista a dezvaluit, cu aceasta ocazie, ca este insarcinata. Ciara și-a…

- Eurodeputatul Eugen Tomac, presedintele PMP, acuza institutul de sondaje IMAS de fake news, dupa publicarea celui mai recent sondaj comandat de Europa FM, in care formatiunea lui Traian Basescu are doar 1,8%."Cel mai mare Fake News electoral din acest inceput de an este sondajul IMAS.…

- Hong Kongul interzice accesul in oras al locuitorilor din provincia chineza Hubei, unde a aparut noul coronavirus respirator, China incercand sa previna raspandirea rapida a imbolnavirilor, transmite Reuters.

- Autoritatile din China lupta cu un virus misterios, care a infectat peste 200 de persoane, iar trei oameni au murit din cauza acestei maladii.Din imagini video se vede cum medicii verifica temperatura corpului fiecarui pasager. PUBLIKA.

- Ziarul Unirea PESTA PORCINA se extinde in Alba. Un NOU focar aparut intr-o comuna din județ PESTA PORCINA se extinde in Alba. Un NOU focar aparut intr-o comuna din județ Unitatea Locala de Decizie a Centrului Local de Combatere a Bolilor al județului Alba, reunita in ședința vineri 10 ianuarie a.c,…