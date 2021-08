Stiri pe aceeasi tema

- Un locatar mai putin obisnuit se pregateste sa ajunga pe Statia Spatiala Internationala (ISS): ''blob-ul'', un organism inclasabil, care fascineaza biologii, va fi trimis marti pe orbita pentru a face obiectul unei experiente educative, orchestrate de astronautul francez Thomas Pesquet, informeaza AFP.…

- Blob-ul, un organism inclasabil, care fascineaza biologii, va fi trimis marti pe Statia Spatiala Internationala (ISS), unde va fi subiectul mai multor experimente in spațiu, orchestrate de astronautul francez Thomas Pesquet. In paralel cu acestea, se vor desfașura experimente in oglinda pe Pamant, pe…

- Un locatar mai putin obisnuit se pregateste sa ajunga pe Statia Spatiala Internationala (ISS): ''blob-ul'', un organism inclasabil, care fascineaza biologii, va fi trimis marti pe orbita pentru a face obiectul unei experiente educative, orchestrate de astronautul francez Thomas Pesquet,…

- Astronautul francez, Thomas Pesquet, de la Agenția Spațiala Europeana (ESA), și americanul, Shane Kimbrough, de la NASA vor pleca miercuri in prima din cele doua calatorii spațiale de saptamana aceasta, scrie Euronews . Thomas Pesquet și Shane Kimbrough vor pleca in spațiu miercuri in jurul orei 14:00…

- Peste 100 de pui de calamari si 5.000 de vietuitoare microscopice vor fi lansate joi catre Statia Spatiala Internationala, informeaza BBC. Aceste vietuitoare, alaturi de echipamente necesare realizarii unor experimente stiintifice, vor fi trimise spre ISS la bordul unei rachete din gama Falcon 9 dezvoltata…

- Un modul spatial Soyuz este pus la vanzare de Agentia rusa de explorare a spatiului. Anuntul a fost postat pe Twitter, fara a fi specificat si pretul. Capsula rusa Soyuz MS-08, acum de vanzare, a ajutat, in trecut, la revenirea pe Terra a trei astronauti de pe Statia Spatiala Internationala.

- Agenția spațiala rusa vinde un modul de coborare Soyuz care a ajutat la revenirea pe Terra a trei astronauți de pe Stația Spațiala Internaționala. Anunțul de vanzare a fost postat pe Twitter, dar nu este specificat și prețul.