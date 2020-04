Stiri pe aceeasi tema

- Organizația Mondiala a Sanatații a clarificat nelamuriri precum faptul ca virusul este ucis de temperaturile ridicate, de consumul de alcool sau chiar de usturoi. Rețelele mobile 5G NU raspandesc COVID-19 Virușii nu se raspandesc prin undele radio sau prin rețelele mobile. Nu exista…

- Organizația Mondiala a Sanatații demonteaza 19 mituri despre boala COVID-19. Oficialii OMS clarifica unele lucruri care au stat inclusiv la baza unor fake news-uri raspandite in mediul online cum ar fi legatura dintre rețelele 5G și raspandirea bolii. Omoara temperaturile ridicate, consumul de alcool…

- Organizația Mondiala a Sanatații demonteaza 19 mituri despre boala Covid-19. Oficialii OMS clarifica unele lucruri care au stat inclusiv la baza unor fake news-uri raspandite in mediul online cum ar fi legatura dintre rețelele 5G și raspandirea bolii. Omoara temperaturile ridicate, consumul de alcool…

- Organizația Mondiala a Sanatații demonteaza 19 mituri despre boala COVID-19. Oficialii OMS clarifica unele lucruri care au stat inclusiv la baza unor fake news-uri raspandite in mediul online cum ar fi legatura dintre rețelele 5G și raspandirea bolii. Omoara temperaturile ridicate, consumul de alcool…

- Organizația Mondiala a Sanatații demonteaza 19 mituri despre boala COVID-19. Oficialii OMS clarifica unele lucruri care au stat inclusiv la baza unor fake news-uri raspandite in mediul online cum ar fi legatura dintre rețelele 5G și raspandirea bolii.

- In Europa, Organizatia Mondiala a Sanatatii a declarat ca nu a venit inca momentul relaxarii masurilor stricte de distantare sociala si fizica desi in unele tari, epidemia pare in recul.

- Suntem asaltați din toate direcțiile de diferite sfaturi legate de cum ne putem proteja sau chiar vindeca de coronavirus. Și asta se intampla nu doar la noi, ci peste tot in lume. Situația este atat de serioasa incat Organizatia Mondiala a Sanatatii are pe site-ul ei ... The post Mituri legate de coronavirus.…

- In spațiul public au aparut mai multe masuri care promit sa țina oamenii departe de coronavirus, insa acestea sunt doar mituri, iar autoritațile fac apel sa se țina cont doar de recomandarile oficiale, potrivit Mediafax.Exista multe postari pe Facebook care sugereaza ca usturoiul tine coronavirusul…