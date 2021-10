Stiri pe aceeasi tema

- Peluza Nord Steaua, partea galeriei steliste care susține FCSB, a anunțat ca va participa la meciul echipei cu FC Mioveni de sambata seara, care se va disputa la Buzau. Deși mai multe galerii din Romania au anunțat ca nu mai participa la meciurile favoriților din cauza restricțiilor cauzate de creșterea…

- Liga 2 continua azi cu etapa #8. Meciul zilei este FC Brașov - CSA Steaua, de ora 17:00. Toate partidele rundei sunt live pe GSP.ro. Programul complet din Liga 2 FC Brașov - CSA Steaua, live de la 17:00 Click AICI pentru live+statistici!Televizat de Digi Sport 1, Telekom Sport 1, Look Sport Sambata,…

- Edi Iordanescu, antrenorul lui FCSB, s-a plans de starea gazonului de pe „Oblemenco” inaintea partidei cu FCU Craiova. FCU Craiova joaca acasa cu FCSB, de la 20:00. Meciul e liveTEXT pe GSP.ro, televizat de Digi Sport 1, Telekom Sport 1, PrimaTV și Look Sport+. „Acest teren nu face cinste stadionului.…

- Constantin Budescu (32 de ani, mijlocaș ofensiv) este rezerva la FCSB pentru meciul cu FCU Craiova. FCU Craiova joaca acasa cu FCSB, de la 20:00. Meciul e liveTEXT pe GSP.ro, televizat de Digi Sport 1, Telekom Sport 1, PrimaTV și Look Sport+. Premiera pentru Budi de la revenire. El ar putea debuta pentru…

- FCSB joaca acasa cu Dinamo, de la ora 21:00, in etapa #8 din Liga 1, iar partida se anunța a fi una extrem de interesanta și de disputata. Meciul FCSB – Dinamo e liveTEXT pe GSP.ro și televizat de Digi Sport 1, Telekom Sport 1 și Look Sport+. FCSB vine dupa doua rezultate nefavorabile sub comanda noului…

- Partidele vor fi transmise in direct de Look Sport, Digi Sport si Telekom Sport.S a stabilit programul televizarilor meciurilor din etapele a 9 a si a 10 a ale Ligii 1.In prima dintre aceste runde, Farul Constanta va juca in deplasare contra Chindiei Targoviste, sambata, 18 septembrie, de la ora 14.30,…

- LPF a publicat programul etapei #8 din Liga 1. Derby de Romania, FCSB - Dinamo, se joaca duminica, 12 septembrie, de la ora 21:00. Un alt meci tare, UTA Arad - Rapid, se va disputa vineri de la 21:00. Toate partidele vor fi liveTEXT pe GSP.ro, televizate de Digi Sport, Telekom Sport și Look Sport.…

Problema lui Bayern Munchen vine in acest sezon din interior. Jucatorii importanți aflați in fața prelungirii contractelor vor și ei salariul lui Leroy Sane, 17 milioane de euro. Ei considera ca evolueaza cel puțin la fel de bine ca el.