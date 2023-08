Stiri pe aceeasi tema

- Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor (INHGA) a instituit Cod galben de inundatii pe rauri din 11 bazine hidrografice situate in 28 de județe, pana marți.Potrivit hidrologilor, in intervalul luni, ora 11.00 - marți, ora 9.00, se pot produce scurgeri importante pe versanti, torenti…

- Potrivit hidrologilor de la Institutul Național de Hidrologie și Gospodarire a Apelor "ca urmare a precipitatiilor inregistrate, a celor prognozate si propagarii, se pot produce scurgeri importante pe versanti, torenti, paraie, viituri rapide pe raurile mici cu posibile efecte de inundatii locale si…

- Comisia pentru Ocrotirea Monumentelor Naturii (CMN) a anunțat aprobarea derogarilor pentru ursul brun (Ursus arctos), in interesul sanatații și securitații publice.In data de 24 iulie 2023, Academia Romana – Comisia pentru Ocrotirea Monumentelor Naturii (CMN) a aprobat pentru nivelul de prevenție un…

- Avem Cod portocaliu pentru o buna parte a Maramureșului Istoric. ANM a emis COD PORTOCALIU valabil de la ora 21:55 pana la ora 23:000 pentru zonele Borșa, Vișeu de Sus, Poienile de Sub Munte, Moisei, Vișeu de Jos, Ruscova, Repedea, Sacel, Bogdan Voda. Se vor semnala frecvente descarcari electrice, grindina…

- Un barbat a sunat, sambata seara, la 112, pentru a anunta ca si-a fracturat piciorul in varf de munte și are nevoie de ajutor. Acest apel disperat a pus salvamontiștii și medicii in alerta in Borșa, județul Maramureș. Astfel, 3 salvamontiști și un medic SMURD au urcat pana pe varful Pietrosul Rodnei,…

- Polițiștii de frontiera maramureșeni au depistat pe raza localitații Borșa, județul Maramureș, un cetațean roman, care conducea un autoturism marca Ford, deși nu avea permis de conducere. Mai mult decat atat, autoturismul avea aplicate placuțe cu numere de inmatriculare expirate. In data de 16 iunie…

- In data de 16 iunie, la ora 22.00, polițiștii de frontiera din cadrul SPF Vișeu de Sus au oprit in trafic, pe o strada din localitatea Borșa, județul Maramureș, un autoturism inmatriculat in Romania, la volanul caruia se afla un cetațean roman, in varsta de 26, domiciliat pe raza județului Maramureș.…

- In organizarea ISU Maramureș pe Stadionul Municipal “ Viorel Mateianu” din Baia Mare s-a desfașurat etapa județeana a concursurilor profesionale ale serviciilor voluntare și private pentru situații de urgența. La competiție au participat 6 echipaje, castigatoare ale intrecerilor zonale, desfașurate…