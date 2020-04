Stiri pe aceeasi tema

- Federatia Romana de Fotbal a anuntat marti ca incepand cu 1 aprilie salariile tuturor angajatilor, inclusiv din zona tehnica, vor fi diminuate cu 20%, din cauza crizei provocate de pandemia de COVID-19. „Avand in vedere situatia actuala din fotbalul romanesc, cauzata de evolutia pandemiei COVID-19,…

- Klaus Iohannis a avut miercuri o ședința de lucru la Palatul Cotroceni pentru criza sanitara. Președintele a vorbit despre amanarea ratelor pana la 9 luni, a indemnat insistent la statul in casa și, pozitiv, a vorbit și despre economia țarii. Cand spune Klaus Iohannis ca s-ar putea termina criza? Șeful…

- Ludovic Orban a precizat, marți seara, ca armata se va implica, incepand de miercuri, in ceea ce privește paza, precum și respectarea tuturor prevederilor din ordonanțele militare emise de Guvern.Orban a facut referire și la trimiterea trupelor la frontierele țarii. ”Am vorbit cu președintele…

- Presedintele interimar al Partidului Social Democrat (PSD), Marcel Ciolacu, a declarat joi seara ca amanarea alegerilor locale reprezinta "o optiune".Intrebat la B1TV daca este de parere ca alegerile locale ar trebui amanate, Ciolacu a raspuns: "Vom vedea cum decurg lucrurile. Am vazut ce…

- Presedintele francez Emmanuel Macron le-a propus vineri statelor europene ''un dialog strategic'' cu privire la rolul descurajarii nucleare franceze in securitatea Europei, in contextul in care, dupa Brexit, Franta a ramas singura tara din Uniunea Europeana dotata cu arma atomica, relateaza…

- Deputatul PSD Eugen Nicolicea afirma ca, in cazul in care presedintele Klaus Iohannis va respinge propunerea de premier facuta de o majoritate parlamentara, va declansa un conflict juridic de natura constitutionala "impiedicand formarea unui Guvern, cu scopul declarat de a dizolva Parlamentul si a ajunge…

- Guvernul Ludovic Orban a fost demis, miercuri, prin votul Parlamentului, cu 261 de voturi. Executivul devine unul interimar, iar presedintele Klaus Iohannis intra in jocul pentru anticipate. Marcel Ciolacu, presedintele interimar al PSD, a declarat ca a avut o discuție cu Victor Ponta și au decis sa…

- Ludovic Orban spune ca isi doreste sa se ajunga la un deznodamant cat mai rapid, dar acest deznodamant va depinde de propunerile pe care le va face presedintele Klaus Iohannis, privind viitorul premier al Romaniei. "In functie de cum evolueaza lucrurile, noi vrem cat mai rapid sa se ajunga la un deznodamant,…