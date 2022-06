Stiri pe aceeasi tema

- Shakira (45 de ani) a lansat prima piesa dupa ce s-a desparțit oficial de Gerard Pique, fundașul Barcelonei. Pique și Shakira au format un cuplu vreme de 11 ani și au impreuna doi copii, Sasha (7 ani) și Milan (9), iar presa din Spania a gasit un mesaj pentru fotbalist in cea mai recenta piesa a artistei.…

- Toata lumea a fost șocata sa afle ca Shakira și Gerard Pique au ales sa se desparta, dupa 12 ani de relație. Cei doi au impreuna doi copii, Sasha, in varsta de 7 ani, și Milan, de 9 ani. Dupa ce ziarele au scris ca Pique s-a mutat din domiciliul conjugal singur, intr-un apartament, iata ca acum, presa…

- Cantareața columbiana a emis, pe 4 iunie 2022, un scurt comunicat, in care anunța desparțirea de fotbalistul Barcelonei. Conform jurnalistului Jose Antonio Aviles, citat de Marca , decizia de a anunța desparțirea in presa i-a aparținut in exclusivitate Shakirei, iar Gerard Pique a fost extrem de surprins…

- Toata lumea a fost șocata sa afle ca Shakira și Gerard Pique au ales sa se desparta, dupa 12 ani de relație. Ce avere au de imparțit, mai ales pentru ca au impreuna doi copii, Sasha, in varsta de 7 ani, și Milan, de 9 ani. Cantareața și fotbalistul nu au fost casatoriți legal.

- In urma cu cateva zile, presa din Spania a scris ca Shakira și Gerard Pique sunt pe punctul de a se desparți, din cauza infidelitații fotbalistului Barcelonei. Recent, ei au aparut impreuna și s-au aratat deranjați ca au fost fotografiați. Ieri, Gerard Pique și-a facut apariția in fața casei in care…

- Acum, dupa 12 ani de relație, au aparut primele zvonuri despre desparțirea dintre Shakira și Gerard Pique, fotbalistul de la Barcelona. Presa din Spania, citata de GSP , scrie ca cei doi ar fi pe punctul de a se separa. Potrivit spaniolilor de la El Periodico , fotbalistul s-ar fi mutat deja singur,…