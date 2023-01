Stiri pe aceeasi tema

- Timișoara a primit oficial prestigiosul titlu de Capitala Europeana a Culturii in anul 2023, alaturi de orașele Veszprem-Balaton (Ungaria) și Elefsina (Grecia). Schimbul de ștafeta s-a facut la Muzeul Acropole din Atena (Grecia).

- Timișoara a preluat, alaturi de Elefsina (Grecia) și Veszprem (Ungaria), prestigiosul titlu de Capitala Europeana a Culturii in 2023, insa fiecare oraș va organiza, in perioade diferite, startul programului cultural.

- Timp de cinci zile, timișenii se pot bucura de un spectacol unic de lumini, video mapping și instalații artistice new media la Festival of Lights. Evenimentul face parte din Programul Cultural al Timișoarei – Capitala Europeana a Culturii și pune zona centrala a orașului intr-o lumina nemaivazuta,…

- Cu ocazia Zilei Naționale a Romaniei, Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș a marcat apropierea datei la care orașul Timișoara preia titlul de Capitala Europeana a Culturii printr-o festivitate speciala gazduita de Casa Romaneasca din Viena, cu intonarea Imnului Romaniei, tort tricolor și…

- De-a lungul anului 2022, asociația CRIES a derulat programul LA PAS / Slowing down, in cadrul „Timișoara 2023 – Capitala Europeana a Culturii”, urmarind promovarea unei culturi a sustenabilitații, a unor principii echitabile și a unor valori umaniste in v

- Teatrul Național din Timișoara se regasește de peste 17 ani in principiile de solidaritate și civism pe care le promoveaza Capitala Europeana a Culturii. Sprijinul acordat dreptului oamenilor la exprimarea propriei individualitați, indiferent de rasa, de gen sau de naționalitate, reprezinta un vector…

- Regizorul sarb Nenad Mikalacki, care a terminat UNATC la București in urma cu aproape 20 de ani, lucreaza la un film despre Novi Sad – Capitala Europeana a Culturii, in care va arata ce a mers și mai ales nu a mers.

- Intalnirea Internaționala a Tinerilor Ortodocși va fi organizata in septembrie 2023 la Timișoara, dupa trei ani de intrerupere, dupa cum a aprobat, vineri, Sinodul Bisericii Ortodoxe Romane. Orașul de pe Bega va fi și Capitala Europeana a Culturii in anul 2023.