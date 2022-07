Novakid.ro explică avantajele vorbirii unei limbi secundare Bilingvismul reprezinta situația in care un vorbitor are capacitatea de a utiliza curent doua limbi. Dar chiar se schimba personalitatea unei persoane dupa atributele limbii vorbite? Da, un „nou eu” se descopera odata cu practicarea bilingvismului, deoarece invațarea unei limbi straine și exprimarea prin aceasta inseamna și „practicarea” unei culturi noi. Novakid incearca sa explice acest fenomen: de ce și cum se dobandește acest „nou eu”? Oamenii susțin adeseori ca se simt diferiți cand sunt puși in situația de a trece la o alta limba. Oare din pricina faptului ca necesita mai mult efort intelectual?… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

