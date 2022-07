Stiri pe aceeasi tema

- Novak Djokovic (3 ATP, principal favorit) s-a calificat miercuri in semifinalele turneului de Mare Slem de la Wimbledon dupa ce a trecut in cinci seturi, 5-7, 2-6, 6-3, 6-2, 6-2, de italianul Jannik Sinner (13 ATP, favorit nr. 10). Sarbul s-a impus dupa aproape 4 ore de joc, el reusind 8 asi, la fel…

- Viena a revenit pe primul loc in clasamentul celor mai bune orase pentru locuit din lume, la fel ca si in 2018 si 2019, potrivit unui clasament publicat joi si citat de Le Figaro. Capitala austriaca se situeaza pentru a treia oara in fruntea acestui indice realizat de Economist Intelligence Unit, unitatea…

- Tenismenul spaniol, Rafael Nadal, a redevenit rege la turneul de Mare Șlem de la Roland Garros. Dupa ce anul trecut a fost invins in semifinale de Novak Djokovic, la ediția din acest an, ibericul a jucat formidabil și a ajuns in finala, unde l-a invins pe norvegianul Casper Ruud cu

- Novak Djokovic, dupa ce a aflat ca la Wimbledon nu se acorda puncte. Liderul mondial incearca sa-și pastreze titlul cucerit anul trecut la Roland Garros. Dar sarbul va fi afectat dupa aceea de decizia ATP de a nu mai acorda puncte in urmatorul turneu de Grand Slam, cel de pe iarba londoneza. Decizia…

- Novak Djokovic, Rafael Nadal si Carlos Alcaraz, trei dintre principali favoritii, se afla pe aceeasi jumatate a tabloului la turneul de tenis de la Roland Garros, Grand Slam-ul pe zgura care debuteaza duminica, conform tragerii la sorti efectuate joi la Paris, transmite AFP, potrivit Agerpres. Fii…

- Georgieva a declarat pentru Reuters ca este din ce in ce mai greu pentru bancile centrale sa reduca inflatia fara a provoca recesiuni, din cauza presiunilor crescande asupra preturilor energiei si alimentelor provocate de razboiul Rusiei din Ucraina, politicilor Chinei de zero Covid, care au redus productia…

- Liderul mondial Novak Djokovic stie ca "trebuie sa fie rabdator" pentru a-si regasi ritmul competitiei, dupa cum a explicat el duminica la Madrid, dupa un prim trimestru aproape fara competitie si marcat de expulzarea sa din Australia, ca urmare a refuzului de a se vaccina impotriva Covid-19, relateaza…