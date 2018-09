Novak Djokovic, campion la US Open

Stiri pe aceeasi tema

- Novak Djokovic (31 de ani, 6 ATP) este noul campion de la US Open. Sarbul l-a invins in finala pe Juan Martin Del Potro (29 de ani, 3 ATP), scor 6-3, 7-6 (4), 6-3 și și-a adjudecat cel de-al 14-lea titlu de Mare Șlem al carierei. Nole a facut un meci imperial și a rezistat in fața loviturilor naprasnice…

- Francesca Schiavone s-a retras din tenis la 38 de ani. A caștigat titlul la Roland Garros, dar a pierdut trei finale de Fed Cup. ”Spun adio tenisului din sufletul. Asta pentru ca am avut doua dorințe in cariera: sa caștig la Roland Garros și sa devin o jucatoarea de Top 10. Le-am realizat pe amandoua…

- Jucatorul sarb de tenis Novak Djokovic a castigat duminica finala masculina a Turneului de Mare Slem de la Wimbledon, dupa ce l-a invins, in trei seturi, 6-2, 6-2, 7-6 (7/3), pe sud-africanul Kevin...

- Tenismanul sud-african Kevin Anderson s-a calificat, vineri, in finala turneului de Mare Slem de la Wimbledon, dupa un meci-maraton cu americanul John Isner, pe care l-a castigat dupa sase ore si 36 de minute, cu 7-6 (8/6), 6-7 (5/7), 6-7 (9/11), 6-4, 26-24. Cei doi au disputat al doilea…

- Tenismanul elvetian Roger Federer, detinatorul trofeului, a fost eliminat miercuri in semifinale la Wimbledon de sud-africanul Kevin Anderson, 2-6, 6-7 (5-7), 7-5, 6-4, 13-11, dupa un meci de 4 ore si 17 minute, informeaza Agerpres. Federer, 36 de ani, numarul 2 mondial, in cursa pentru cucerirea celui…

- Tenismanul sarb Novak Djokovic, fost lider mondial, s-a calificat miercuri in semifinalele turneului de Mare Slem de la Wimbledon, dupa o victorie in patru seturi cu japonezul Kei Nishikori, 6-3, 3-6, 6-2, 6-2. Djokovic, acum locul 21 mondial, nu mai atinsese o semifinala de Mare Slem din septembrie…