- Vlad Gherman a ales doua ținute spectaculoase pentru nunta cu Oana Moșneagu. Actorul a vrut sa aiba un detaliu special la gulerul sacoului de la costum. Iata cum se va imbraca la marele eveniment din viața lui!

- Vlad Gherman și Oana Moșneagu pun la punct ultimele pregatiri pentru nunta. Marele eveniment din viața lor va avea loc pe data de 2 iunie 2024, iar totul este pregatit acum de cei doi indragostiți. Iata ce le-au transmis recent fanilor de pe rețelele de socializare!

- Vlad Gherman și Oana Moșneagu au devenit soț și soție in urma cu o luna. Cei doi au avut parte de momente emoționante cand au trebuit sa rosteasca cel mai important „Da” din viața lor, deși nu se așteptau la acest lucru. Curand vor avea și cununia religioasa, precum și petrecerea intr-un loc exclusivist.

- Oana Moșneagu și Vlad Gherman și-au unit destinele in fața ofițerului Starii Civile și acum se pregatesc pentru marele eveniment, nunta, programata la inceputul acestei veri. Insa, actorii au recunoscuta ca au incalcat deja o tradiție extrem de importanta. Iata despre ce este vorba!

- Cristina Ciobanașu are o relație stabila cu Alexandru Mureșan, care e medic stomatolog. Actrița a facut acum primele declarații despre o posibila nunta cu iubitul, dupa ce Vlad Gherman, cu care a fost impreuna 10 ani, s-a casatorit cu Oana Moșneagu. Dupa desparțirea de Vlad Gherman, Cristina Ciobanașu…

- Astazi, 6 aprilie 2024, Vlad Gherman și Oana Moșneagu s-au casatorit civil. La ieșirea de la Starea Civila, cuplul a facut mai multe poze, pe care celebrul actor le-a urcat pe rețelele sociale, spre bucuria fanilor. Cum o va chema pe Oana Moșneagu in buletin dupa cununia civila cu alesul inimii ei?…

- Vestea momentului in showbiz! Vlad Gherman și Oana Moșneagu s-au casatorit civil sambata, 6 aprilie 2024. Mirii au publicat primele imagini de la fericitul eveniment pe rețelele sociale, iar mesajele de felicitare au curs din partea fanilor. „Lumee, lumeeee, we did it!! Astia suntem noi, in cea mai…

- Oana Moșneagu și Vlad Gherman sunt pe ultima suta de metri cu pregatirile de nunta, dar internauții nu au depași fosta relația a actorului. Cum i-a raspuns actrița unui fan care a acuzat-o ca „l-a furtat” pe fostul iubit al Cristinei Ciobanașu.