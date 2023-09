Stiri pe aceeasi tema

- Novak Djokovic este campion la US Open, dupa ce a trecut in trei seturi, scor 6-3, 7-6, 6-3 de Daniil Medvedev. Djokovic a caștigat trei turnee de Grand Slam in 2023 și ajunge astfel la 24 in cariera, egaland recordul all-time al legendarei Margaret Court.

- Novak Djokovic s-a incoronat pentru a patra oara in cariera rege la US Open, dupa ce l-a invins pe Daniil Medvedev in marea finala de pe arena Arthur Ashe. Sarbul și-a adjudecat fara emoții primul set, a avut nevoie de o ora și 45 de minute pentru a-l caștiga la tiebreak pe al doilea (a salvat și o…

- Novak Djokovic s-a calificat in penultimul act de la US Open 2023 și cu aceasta ocazie a mai batut un record: a ajuns la 47 de semifinale de Grand Slam in cariera, el depașindu-l pe Roger Federer.

- US Open 2023 | Novak Djokovic s-a calificat in semifinale! Sarbul continua drumul catre titlul de Grand Slam cu numarul 24 al carierei, dupa victoria in trei seturi cu Taylor Fritz, numarul 9 ATP. Djokovic s-a impus pe Arthur Ashe Stadium cu 6-1, 6-4, 6-4, dupa 2 ore si 38 de minute de joc. Pentru […]…

- Serena Williams a nascut pentru a doua oara! Fosta mare campioana americana a anuntat nasterea fetitei sale, Adira River Ohanian, prin intermediul retelelor sociale. Fosta jucatoare de tenis Serena Williams, in varsta de 41 de ani, castigatoare a 23 de turnee de Grand Slam, a dat nastere celui de-al…

- ​Dominic Thiem nu trece prin cea mai buna perioada a carierei, iar joi a fost eliminat in optimile turneului „ATP 250” de la Umag. Campion la US Open 2020, austriacul a fost rugat sa realizeze portretul jucatorului perfect de tenis.

- Carlos Alcaraz (20 de ani, liderul ATP) a caștigat trofeul turneului de Grand Slam de la Wimbledon, dupa ce s-a impus in fața lui Novak Djokovic (36 de ani, numarul doi ATP), scor 1-6, 7-6 (6), 6-1, 3-6, 6-4. Pentru triumful din finala de la All England Club, Carlos Alcaraz s-a ales cu o suma […] The…

- Novak Djokovic s-a calificat in semifinalele turneului de la Wimbledon, dupa ce l-a invins in patru seturi pe rusul Andrei Rublev. Jucatorul sarb a transmis ca se considera favorit la caștigarea turneului. Daca va atinge acest obiectiv o va egala pe australianca Margaret Court, sportiva care s-a impus…