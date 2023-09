Novak Djokovic, campion la US Open 2023 - A egalat recordul de Grand Slamuri al legendarei Margaret Court

Stiri pe aceeasi tema

- Tenismanul spaniol Carlos Alcaraz, numarul unu mondial si detinatorul titlului la US Open, s-a calificat in semifinalele ultimului turneu de Mare Slam din 2023, dupa ce l-a invins in trei seturi, scor 6-3, 6-2, 6-4, pe germanul Alexander Zverev, campionul olimpic en titre. Alcaraz il va avea ca adversar…

- Pilotul olandez Max Verstappen a castigat duminica Marele Premiu de Formula 1 al Olandei, pe circuitul de la Zandvoort, reusind a noua sa victorie in acest sezon. Pilotul echipei Red Bull a egalat astfel recordul germanului Sebastian Vettel din anul 2013. Max Verstappen a fost urmat de spaniolul Fernando…

- Tenismenul sarb Novak Djokovic a castigat turneul ATP Masters 1.000 de la Cincinnati, dupa ce l-a invins dramatic in finala pe spaniolul Carlos Alcaraz, cu 5-7, 7-6 (9-7), 7-6 (7-4). Numarul doi mondial s-a impus la capatul unui meci care a durat aproape patru ore și și-a luat astfel revanșa fața de…

- Tenismanul sarb Novak Djokovic s-a calificat vineri pentru a noua oara in finala turneului de Mare Slem de la Wimbledon dupa o victorie in trei seturi in fata italianului Jannik Sinner, 6-3, 6-4, 7-6 (7/4).Novak Djokovic, in varsta de 36 de ani, numarul 2 mondial, poate egala recordul absolut de trofee…

- Novak Djokovic (36 de ani, 2 ATP) a trecut la munca de jos in prima zi de la Wimbledon. Sarbul a incercat sa ștearga terenul cu un prosop, in speranța ca disputa cu Pedro Cachin (28 de ani, 68 ATP) va fi reluata. Programul primei zile de la Wimbledon a fost dat peste cap de ploaie. Novak Djokovic a…

- Pedro Cachin - Novak Djokovic, meci contand pentru primul tur al turneului de Grand Slam de la Wimbledon, este programat, luni, 3 iulie, de la ora 15:30, pe terenul central de la All England Lawn Tennis and Croquet Club, si va fi transmis in direct de Eurosport 1.