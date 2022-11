Stiri pe aceeasi tema

- Tenismanul american Taylor Fritz, numarul 9 mondial si inlocuitorul liderului clasamentului mondial, spaniolul Carlos Alcaraz (accidentat), s-a calificat in semifinalele Turneului Campionilor, invingindu-l in trei seturi, 7-6 (7/4), 6-7 (5/7), 6-2, pe canadianul Felix Auger-Aliassime (nr.6), intr-o…

Tenismenul american Taylor Fritz s-a calificat in semifinalele Turneului Campionilor, la Torino, dupa ce s-a impus in al treilea meci din Grupa Verde, in fata canadianului Felix Auger-Aliassime, informeaza News.ro.

Tenismanul sarb Novak Djokovic, numarul 8 mondial, s-a calificat miercuri in semifinalele Turneului Campionilor dupa ce l-a invins pe rusul Andrei Rublev (7 ATP) cu 6-4, 6-1, obtinand a doua sa victorie in doua seturi in tot atatea meciuri, informeaza AFP, citeaza Agerpres.

- Tenismanul rus Andrei Rublev (7 ATP) l-a invins luni, in trei seturi, 6-7 (7/9), 6-3, 7-6 (9/7), pe compatriotul sau, Daniil Medvedev (5 ATP), in primul meci al Grupei Rosii din cadrul Turneului Campionilor. Rublev s-a impus dupa o partida care a durat doua ore si 35 de minute si in care s-a reusit…

- Participanții la Turneul Campionilor 2022 au inceput deja sa ajunga la Torino și sa se pregateasca pentru ultimul mare eveniment din an. La tragerea la sorti de astazi s-au stabilit cele doua grupe, iar duelurile de vor urma sunt, intr-adevar, de neratat. Novak Djokovic va avea parte de trei meciuri…

- Tenismanul sarb Novak Djokovic, numarul 7 mondial si detinatorul titlului, s-a calificat in sferturile de finala ale turneului ATP Masters 1.000 de la Paris, dotat cu premii totale de 5.415.410 euro, impunandu-se cu 6-4, 6-1 in fata rusului Karen Hacianov, intr-o partida disputata joi, potrivit Agerpres.…

Tenismanul sarb Novak Djokovic (7 ATP, principal favorit) s-a calificat in semifinalele turneului ATP de la Tel Aviv, dotat cu premii totale in valoare de 949.475 de dolari, dupa ce l-a invins in doua seturi, 7-6 (7/5), 6-3, in sferturile de finala, pe canadianul Vasek Pospisil (149 ATP).

Tenismanul austriac Dominic Thiem, fost numar 3 mondial, l-a invins in doua seturi, 6-3, 7-6 (7/3), pe francezul Richard Gasquet, miercuri, in capul de afis al primului tur al turneului ATP de la Metz (Franta), dotat cu premii totale de 534.555 de euro, potrivit Ageprres.