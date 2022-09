Nouvelle Vague la Sala Palatului: Program si Reguli de acces

Stiri pe aceeasi tema

- Canadienii de la Three Days Grace revin in Romania la 5 ani dupa ce au fost headlinerii Shine Festival. Trupa va canta pe 2 octombrie la Arenele Romane din Bucuresti in aer liber. Invitati speciali ai showului vor fi americanii de la 10 Years. 1. PROGRAM Meet and Greet: 18:00* Open Doors 19:00 10 Years:…

- Goran Bregovic & Wedding and funeral band canta pe 25 septembrie la Sala Palatului. Invitat special in recital cu un show de peste o ora este nimeni altul decat Mihai Margineanu! PROGRAM 19:00 – Deschiderea Portilor 19:30 – 20:30 – Margineanu 21:00 – … Goran Bregovic REGULI DE ACCES Accesul publicului…

- Va invitam pe 22 iulie la Romexpo in aer liber la a treia editie a showului Subcarpati – Da-i Foale. Vom avea parte de un show cu totul special alaturi de trupa si invitaii lor. Concertul are loc in Parcarea C de la Romexpo. Accesul se va face prin Intrarea C, din Bulevardul Expozitiei, incepand cu…

- Sabaton canta pe 25 iulie la Arenele Romane din Bucuresti in cadrul turneului “The Tour to End All Tours” care trece si prin Romania! In deschidere vor canta Dynazty din Suedia. 1. REGULI DE ACCES Accesul in incinta Arenelor Romane se face incepand cu ora 18:30 iar concertele incep la ora 19:15. Dupa…

- Cargo, Bucovina si Timpuri Noi va asteapta la o noua editie Bucharest Metal Nights pe 21 iulie la Arenele Romane, in aer liber. La Aproape 10 ani de la precedenta editie, METALHEAD reporneste seria de concerte cu trupe locale de calibru sub egida Bucharest Metal Nights. Cargo si Bucovina canta pentru…

- CARLA’S DREAMS, IRINA RIMES si THE MOTANS canta pe 30 iulie 2022 la Romexpo in cadrul evenimentului The Concert. In deschidere vor canta: ADI, Erika Isac, Yuka si rares. Dupa o pauza de doi ani evenimentul a fost in sfarsit reprogramat in 2022 iar trei dintre cei mai mari artisti locali ai momentului…

- Pe 9 iulie va asteptam la Romexpo in aer lliber la cel mai mare concert Alternosfera. In deschidere vor canta Domino din Sibiu. Concertul are loc in Parcarea C de la Romexpo. Accesul se va face prin Intrarea C , din Bulevardul Expozitiei, incepand cu ora 18:30 iar concertele incep de la ora 19:45. Dupa…