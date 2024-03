Stiri pe aceeasi tema

- Reguli noi privind reciclarea bateriilor și acumulatorilor vechi, care nu vor mai putea fi aruncate in coșurile de gunoi, incepand cu luna februarie. Prevederile noului regulament cu privire la reciclarea bateriilor și acumulatorilor vechi, se aplica din 18 februarie. Regulamentul a fost adoptat…

- Comisia Europeana a adoptat oficial un regulament care acorda agricultorilor europeni o scutire parțiala de la regula condiționalitații privind terenurile lasate in parloaga. Aceasta urmeaza propunerii Comisiei prezentate la 31 ianuarie și discuțiilor cu statele membre in cadrul reuniunilor comitetelor.…

- Sporuri pentru militari și polițiști: Guvernul a adoptat noi reguli pentru acordarea beneficiilor Sporuri pentru militari și polițiști: Guvernul a adoptat noi reguli pentru acordarea beneficiilor In Monitorul Oficial, Guvernul Romaniei a publicat recent un regulament referitor la stabilirea locurilor…

- Noi reguli pentru incadrarea profesorilor in regim de plata cu ora. Cum se atribuie posturile vacante Profesorii titulari și cadrele didactice cu contract pe perioada determinata pot fi incadrați in regim de plata cu ora, pana la o jumatate de norma didactica de predare. Noutatea se regasește in Regulamentul…

- Aproape 2.000 de tineri romani in varsta de 18 ani vor primi cate un permis de calatorie gratuit pentru a explora diversitatea Europei, ca parte a inițiativei DiscoverEU, program finanțat prin Erasmus+. Ei vor calatori in principal cu trenul in perioada martie 2024 – mai 2025 pentru a afla lucruri noi…

- Viceprimarul Capitalei Stelian Bujduveanu propune un proiect care reglementeaza situatia terenurilor aflate in proprietatea privata a Municipiului Bucuresti, dar care sunt ocupate de constructii avand alt proprietar.

- Incendiul care a afectat sambata seara un mall din Cluj-Napoca ar fi fost provocat de trei tineri. Polițiștii face cercetari pentru identificarea acestora, potrivit Mediafax.IPJ Cluj anunța ca pompierii din cadrul ISU Cluj au stabilit, din primele verificari, ca incendiul ar fi fost provocat.…