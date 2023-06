Stiri pe aceeasi tema

- Estonian Prime Minister Kaja Kallas warned that certain members of the NATO alliance are not taking their defense targets seriously enough, urging them to spend more to ward off any potential threats, according to Bloomberg. Speaking during a visit to Singapore, Kallas said that she was “very sad” some…

- Noile buletine de identitate cu cip ar putea fi emise in București abia din luna septembrie, și nu in vara, cum a anunțat anterior ministrul de Interne Lucian Bode. Ministerul Afacerilor Interne a comunicat stadiul in care se afla proiectul de extindere la nivel național a noilor buletine. Pentru lansarea…

- Sustenabilitatea turismului in insulele grecesti este pusa sub semnul intrebarii deoarece numarul de paturi turistice este de trei sau patru ori mai mare decat numarul rezidentilor permanenti, relateaza publicatia Kathimerini. Problema nu mai priveste doar insulele foarte populare, precum Mykonos si…

- Discuțiile legate de deplasarea cu avionul a președintelui Klaus Iohannis in diverse țari continua. Dupa valurile pe care le-a facut inchirierea unui anumit avion pentru delegația prezidențiala catre Japonia și Singapore, nici vizita in Emiratele Arabe Unite nu scapa nepuricata. De data aceasta, nu…

- Dupa un turneu intens in Asia unde a vizitat Tokio și Singapore, Klaus Iohannis se afla in perioada 18-21 martie 2023, in Emiratele Arabe Unite unde va vizita Abu Dhabi și Dubai. Domnia sa si-a inceput vizita oficiala cu depunerea unei coroane la ansamblul Memorialului Martirilor Wahat Al Karama, apoi…

- Anton Gerashchenko, consilierul ministrului ucrainean de interne, a postat pe contul sau de Twitter un videoclip realizat de un pilot rus de Su-27 care a facut un survol al dronei MQ-9 Reaper, cu care una dintre cele doua aeronave s-a ciocnit in cele din urma, provocand-o sa se prabușeasca in Marea…

- „America Express” este unul dintre cele mai urmarite show-uri de la Antena 1, iar recent, producatoarea Mona Segall a dezvaluit ca deja au inceput pregatirile pentru sezonul din 2024. Mona Segall și Robert Lionte- producatorii show-ului de la Antena 1- au fost invitați in podcast-ul lui Mihai Morar…

- De la Craiova, președintele Romaniei, insoțit in ambele dați de o delegație portugheza la nivel inalt, a mers cu mașina la baza NATO de la Caracal. Președintele Klaus Iohannis a zburat de la București la Craiova, pe 19 mai 2022 și pe 20 decembrie 2022, cu avioane inchiriate. Pe 19 mai, Iohannis l-a…