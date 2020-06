Noutăți pentru BMW Seria 7 facelift: motoare diesel cu sistem mild-hybrid și direcție ... BMW a pregatit o serie de imbunatațiri pentru actuala generație Seria 7 facelift. Varful de gama disponibil in portofoliul producatorului german va putea fi comandat din luna iulie cu motorizari diesel echipate cu un sistem mild-hybrid la 48V. Conform oficialilor BMW, noile versiuni sunt mai rapide și promit un consum de carburant mai mic. BMW 730d și 730d xDrive vor fi echipate cu motorul diesel de 3.0 litri cu șase cilindri. Unitatea dezvolta 286 de cai putere... Citeste articolul mai departe pe automarket.ro…

Sursa articol si foto: automarket.ro

Stiri pe aceeasi tema

