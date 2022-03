Stiri pe aceeasi tema

- Subiectul pensiilor militare este unul extrem de fierbinte in Romania. A nascut controverse de-a lungul timpului, iar politicienii l-au folosit in discursul public, in funcție de interese. Cat este de corect ca un fost angajat al Armatei sa caștige mai mulți bani decat orice alt om care a muncit in…

- Pensiile speciale au facut obiectivul multor discuții, insa prea puți știu ca, potrivit datelor, pensiile pot fi foarte mari și in cazul contributii foarte mari la bugetul public de pensii. Cea mai mare pensie platita cu contributivitate in Romania este de 60.000 de lei pe luna. De asemenea, in țara…

- Vești IMPORTANTE pentru milioane de pensionari! Anunțul vine din partea unui inalt oficial al statului roman. Acesta a dezvaluit ce impact va avea noua formula de calcul asupra pensiilor romanilor, dar și cand se vor rezolva inechitațile. Varsta de pensionare a acestor persoane este luata in vizor.…

- Cetateanul roman – unul dintre cei mai saraci si mai furati cetateni ai Uniunii Europene – ii plateste salariul celui mai bogat magistrat al Uniunii Europene.Apoi, il pensioneaza anticipat, cu 10-15 ani inainte de a iesi el insusi la pensie, si il plateste cu si mai multi bani decat il platea in perioada…

- Conform unui Ordin al ministrului Justiției pensiile speciale ale magistraților vor fi majorate din nou. Ministrul Catalin Predoiu susține ca astfel se evita cheltuieli de zeci de milioane de lei, pentru procese intentate de magistrați pentru recuperarea unor drepturi salariale. „Am fost obligat sa…

- Noul an aduce romanilor o crestere a salariului minim, a punctului de pensie si a alocatiilor pentru copii, insa electricitatea in regim de serviciu universal si carburantii se scumpesc incepand de azi, 1 ianuarie 2022. Salariul minim in 2022 va fi 2.550 lei brut, reprezentand o crestere de 10,8% comparativ…

- Ministrul Muncii si Solidaritatii Sociale, Marius Budai, a anunțat vineri ca se tiparesc taloanele de pensie pentru ianuarie, cu noile valori. Ministrul Muncii anunța, intr-o postare pe Facebook, ca pensiile in luna ianuarie se vor plati la noile valori majorate. El spune ca taloanele de pensie aferente…

- Ministrul muncii, Marius Budai, a dat asigurari, vineri, pe contul de Facebook, ca in luna ianuarie 2022 pensiile se vor plati la noile valori majorate, taloanele cu pensiile marite fiind in curs de tiparire.„Acum, in Ajun de Craciun, vreau sa-i asigur pe parinții și bunicii noștri ca, in luna ianuarie,…