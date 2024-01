Stiri pe aceeasi tema

- Craciunul este prilejul ideal de a petrece timp cu persoanele dragi și de a le trimite felicitari/mesaje celor pe care nu-i poți avea aproape fizic. De aceea, ți-am pregatit o serie de imagini cu urarea ”Craciun fericit”, pe care le poți trimite prin SMS, pe Facebook, Messenger, Instagram sau alte platforme…

- WhatsApp va introduce cu o noua funcție. Ce vor putea face utilizatoriiDezvoltatorii lucreaza la o noua funcție pentru apelurile video WhatsApp. Funcția va permite utilizatorilor sa partajeze muzica audio in timpul unui apel video, in timp ce opțiunea de partajare a ecranului este activa. In…

- Datorita tehnologiei de criptare ”nimeni, inclusiv Meta, nu poate vedea ce s-a trimis sau spus, cu exceptia cazului in care alegi sa ne raportezi un mesaj”, a scris Loredana Crisan, sefa Messenger, intr-o postare pe blog insotitoare. Crisan a spus ca va dura un timp nespecificat pentru a cripta toate…

- Facebook anunța in urma cu trei ani ca unește sistemele de mesagerie de pe Facebook și Instagram pentru a permite utilizatorilor celor doua servicii sa comunice intre ei. Se pare insa ca in urmatoarele cateva zile, aceasta capabilitate va fi oprita, in ciuda faptului ca Uniunea Europeana va obliga platformele…

- Asociatia presei AMI a anuntat luni ca procesul a fost intentat colectiv de ziare, vineri, la o instanta comerciala, si sustine ca Meta a incalcat regulile UE de protectie a datelor intre 2018 si 2023. Ziarele sustin ca utilizarea ”masiva” si ”sistematica” de catre Meta a datelor cu caracter personal…

- O reminescența a comunismului sau gest de apreciere? Vorbim despre un subiect controversat, cel puțin pentru o gradinița din Vlaicu (Lebada… ne transmite un parinte... The post „Zambesc pentru 4 carduri la mall”. Un parinte revoltat publica discuțiile de pe whatsapp in care se discuta despre cadourile…

- Doi elevi care au insultat o profesoara in online trebuie sa-i plateasca daune de 30.000 de lei. Tribunalul Cluj a confirmat o soluție a Judecatoriei... The post Și-au batjocorit profesoara pe un grup de Whatsapp și acum doi elevi de clasa a VII-a trebuie sa-i plateasca daune de 30.000 de lei! appeared…

- Muzica. Diversa, originala, speciala și, nu in ultimul rand, noua. In aceasta saptamana avem noutați de la The HU, The Black Angels, Fur, Pulp, Black... The post Special New Music | Piese noi de la The HU, The Black Angels, Fur, Pulp, Black Pumas, I Don’t Know How But They Found Me, Descartes a Kant…