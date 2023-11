Noutăți la Rânca în acest sezon de iarnă Stațiunea montana Ranca, din județul Gorj, prezinta cateva noutați in acest sezon de iarna. Cea mai importanta se refera la infrastructura de transport a iubitorilor sporturilor de iarna. Firma care administreaza partiile din stațiune a decis sa monteze un nou telescaun, chiar la partia principala din centrul stațiunii montane. Este vorba de partia M1, prima care a fost deschisa in Ranca, la cota 1.650 de metri. Aici a fost inlocuita cea mai veche instalație de teleschi din zona. In locul acesteia a fost montat un telescaun nou, cu patru locuri. Instalația de transport pe cablu este finalizata… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

