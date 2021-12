Noul tren imobiliar: SPP cere, Romsilva dă… imediat cabana din Argeș PUTEREA a semnalat ca Serviciul de Protecție și Paza (SPP) și-a tras, printr-o convenție oneroasa, o cabana de la Romsilva in județul Argeș, dar raspunsul regiei lasa loc la o mulțime de comentarii. RNP, „la cererea SPP” Consiliul de Administrație al Regiei Naționale a Padurilor (RNP), condus de Adrian-Ionuț Apostol, omul susținut și garantat de liderul PNL Brașov Adrian Veștea și nu numai, aproba prin Hotararea nr.14 din 23.09.2021 ”trecerea in domeniul public al statului și in administrarea Serviciului de Protecție și Paza a activului ”Cabana de muncitori Voici”, de la O.S. Domnești, din cadrul… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Simbolul Capitalei, Hotelul InterContinental Bucuresti isi schimba numele in Grand Hotel Bucharest de la 1 ianuarie 2022, ca urmare a incheierii contractului de management intre proprietarul hotelului, Compania Hoteliera InterContinental Romania SA, si IHG Hotel & Resorts, proprietarul marcii InterContinental,…

- Trimiterea ieri in judecata de catre DNA a directorului general adjunct de la Romsilva, Cezar Mihail Raduta, pentru luare de mita și abuz in serviciu a scos in evidența caracatița uriașa a intereselor ilegale de la aceasta regie girate acum de catre actualul ministru UDMR al Mediului, Apelor și Padurilor,…

- PUTEREA a semnat recent ca Serviciul de Protecție și Paza (SPP) condus de catre eternul director Lucian Pahonțu și-a tras, pe repede inainte, in plin scandal privind alegerea președintelui PNL, o cabana de la Romsilva in nordul județului Argeș, dar Romsilva n-a precizat care a fost scopul acestei tranzacții…

- Cand toata țara era cu ochii pe cine va caștiga șefia PNL, bordul administrativ de la Romsilva a luat o hotarare surprinzatoare care miroase de departe a dedicație. De la RNP pentru SPP… printr-o convenție cu titlu oneros In saptamana alegerii liderului PNL, cei șapte membrii ai Consiliului de Administrație…

- Coronavirusul nu este singurul motiv pentru care tot mai multe școli din județul Giurgiu aleg sa funcționeze in sistem online. Pentru ca societatea care asigura incalzirea școlilor nu are gaze sa funcționeze, in clasele din toate școlile municipiului este extrem de frig. 122 de elevi și 65 de care didactice…

- Compania Nationala Aeroporturi Bucuresti (CNAB) are o noua conducere. Consiliul de Administrație a decis, in ședința de astazi, numirea unui nou director general, in persoana lui George Dumitru Dorobanțu. El il inlocuiește pe Cosmin Peșteșan. George Dorobantu a fost in trecut CEO al MHS Group si Automobile…

- Astazi, Consiliul de Administrație al Colegiului Național „Bogdan Petriceicu Hasdeu” se intrunește pentru a discuta oportunitatea trecerii la invațamantul on-line, asta dupa ce elevii a 17 clase au fost trimiși acasa din cauza apariției unor cazuri de infectare cu coronavirus. Hasdeul nu este singura…

- Consiliul de Administrație din cadrul Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere a decis schimbarea directorului general Mariana Ionița cu Cristian Pistol. Mariana Ionița a fost numita in fruntea CNAIR la inceputul anului 2020. Ea a fost acum inlocuita cu Cristian Pistol, consilier…