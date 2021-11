Stiri pe aceeasi tema

- Compania farmaceutica franco-austriaca Valneva si Comisia Europeana au anuntat miercuri ca au semnat un acord privind livrarea in urmatorii doi ani a unei cantitati de pana la 60 de milioane de doze din vaccinul sau candidat anti-COVID-19 , informeaza AFP si Reuters, preluate de Agerpres. Contractul…

- Tribunalul General al Uniunii Europene a respins miercuri recursul Google, divizie a companiei americane Alphabet, pentru amenda de 2,42 miliarde euro impusa in 2017 de Comisia Europeana, deoarece gigantul american ar fi abuzat de pozitia sa dominanta favorizand propriul serviciu de comparare a preturilor…

- Pfizer a declarat ca pilula sa pentru tratarea Covid-19 s-a dovedit a fi foarte eficienta in prevenirea imbolnavirilor grave in randul persoanelor cu risc, informeaza Antena3 . Un studiu al pilulei antivirale experimentale de la Pfizer Inc (PFE.N) pentru COVID-19 a demonstrat ca medicamentul reduce…

- Rusia poate incepe livrarile de gaze prin conducta Nord Stream 2 imediat ce va primi aprobarea Germaniei, a declarat joi presedintele rus Vladimir Putin, atribuind criza gazelor si preturile record politicii energetice a Uniunii Europene, transmite Reuters. Conducta, finantata de gigantul…

- popesAvizul Ministerului Energiei la proiectul PSD privind plafonarea preturilor la energie este negativ, pentru ca este inaplicabil, iar aceasta plafonare se face printr-o schema de ajutor de stat, ce trebuie aprobata de Comisia Europeana, a declarat, miercuri, ministrul de resort, Virgil Popescu,…

- Uniunea Europeana analizeaza posibilitatea ca statele membre sa realizeze achizitii comune de caz natural, in contextul in care blocul european cauta moduri prin care sa se protejeze in fata preturilor record la energie, conform unor documente citate de Reuters preluata de mediafax. Comisia…

- Vladimir Putin, presedintele Rusiei, a transmis miercuri ca nu este de acord cu criticile Uniunii Europene privind aprovizionarea cu gaz.El crede ca liderii Uniunii Europene sunt responsabili pentru actuala criza, deoarece au vrut diversificarea surselor de aprovizionare. „Toate politicile lor au fost…

- Curtea de Justitie a Uniunii Europene (CJUE) a ordonat luni Poloniei sa plateasca o penalitate zilnica de 500.000 de euro catre Comisia Europeana pentru ca nu a oprit exploatarea minei de lignit cariera deschisa de la Turow, încalcând astfel o decizie a instantei europene pronunțata în…