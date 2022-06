Stiri pe aceeasi tema

- Pentru a treia oara in ceva mai mult de o saptamana, unul dintre noile tramvaie Bozankaya puse in circulație la Timișoara s-a blocat pe șine. Primul incident a avut loc sambata, 4 iunie, iar al doilea luni, 6 iunie, in intersecția de la Badea Carțan, respectiv in zona Pieței Iosefin. Astazi, unul dintre…

- Incident violent, in zona centrala a Timișoarei. Voluntarii LOGS, care ajuta refugiați, au fost atacați cu pietre de o familie de rromi. Motivul? Rromii vor sa cumpere casa inchiriata de membrii asociației, iar noii chiriași le-au dat planurile peste cap.

- Dupa doar cateva ore de la intrarea pe traseu, sambata dimineata, tramvaiul turcesc Bozankaya s-a oprit brusc pe șine, intr-o intersecție aglomerata din Timișoara, blocand traficul, scrie Opinia Timișoarei . Pentru aproximativ 15 minute, garnitura a fost blocata in intersecție, iar traficul rutier și…

- Un tramvai care circula pe linia 1 a deraiat duminica in Timișoara, chiar in fața garii din oraș, sarind de pe linii și ajungand pe trotuar, informeaza publicația locala Opinia. Din fericire, nimeni nu a fost ranit.Potrivit sursei citate, vagonul a blocat circulația rutiera in zona. Reprezentanții societații…

- Strada din zona ultracentrala a Timișoarei, inchisa in zilele de 29 și 30 aprilie. Comisia de Circulație de la nivelul municipiului Timișoara, intrunita in data de 28.04.2022, a avizat inchiderea traficului rutier pe str. Acad. Alexandru Borza (fosta str.Trandafirilor), pe tronsonul...

- Nicolae Robu, fostul primar PNL al Timișoarei, a fost prins de polițiști cand conducea cu o viteza de 108 km/h intr-o zona cu limita de 50 km/h. „Am greșit, imi pare rau, asum și … platesc! Pentru ca legea e lege și trebuie sa fie lege pentru toți și toți trebuie sa platim cand o incalcam! Eram in drum…

- Un microbus de transport persoane a ieșit in afara parții carosabile pe autostrada, km 523+200, Șagu (AR), sensul de mers Timișoara – Arad. La fața locului au venit mai multe echipe de salvatori, insa o singura persoana a avut nevoie de ingrijiri medicale. „Pentru prevenirea accidentelor rutiere, conduceți…

- Politistii locali din Timisoara au aplanat un conflict care a izbucnit, marti seara, intre migranti din Afganistan si Pakistan, in zona Garii de Nord din municipiu, cinci tineri fiind retinuti.