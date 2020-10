Stiri pe aceeasi tema

- Barbados vrea sa o inlature pe regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii din functia de sef al statului si sa devina republica, a anuntat guvernul tarii insulare din Caraibe. Planul a fost discutat de mai multe ori in trecut, iar acum e propus din nou, relateaza Reuters. Barbados este o fosta colonie…

- Al patrulea sezon al serialului The Crown va fi lansat la nivel global de Netflix in 15 noiembrie. In noul sezon apar printesa Diana si premierul Margaret Thatcher. Anii 1970 se apropie de final si regina Elisabeta (Olivia Colman), alaturi de restul familiei, cauta sa pastreze linia succesiunii prin…

- Anii 1970 se apropie de final si regina Elisabeta (Olivia Colman), alaturi de restul familiei, cauta sa pastreze linia succesiunii prin gasirea unei sotii adecvate pentru printul Charles (Josh O"Connor), care inca nu este casatorit la 30 de ani. Pe masura ce natiunea incepe sa simta impactul politicilor…

- Veteranul actor britanic Jonathan Pryce il va interpreta pe printul Philip, duce de Edinburgh, in sezoanele V si VI ale serialului ''The Crown'', cunoscuta productie difuzata de platforma Netflix despre casa regala britanica, informeaza joi portalul Deadline, citat de EFE. Jonathan Pryce…