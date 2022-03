Noul stadion Giulesti a fost inaugurat, sambata, in prezenta a 14.000 de spectatori, in cadrul unei gale care a durat peste 8 ore. Rapid a invins-o cu 1-0 pe Poli Timișoara, in main event-ul serii. Younes Bnou Marzouk a reușit o execuție superba, un lob peste portarul echipei Poli Timișoara, in minutul 83. Rapid a caștigat și meciul de old boys cu Poli Timișoara, scor 2-1. Golurile au fost marcate de Razvan Raț, Daniel Pancu, respectiv Gigel Bucur. Dupa inaugurarea de sambata, noul stadion din Giulești va gazdui primul meci oficial pe 2 aprilie, cand Rapidul primește vizita Botoșaniului in runda…