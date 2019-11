Stiri pe aceeasi tema

- Facebook a dezvaluit noul sau logo, realizat in incercarea de a diferenția compania-mama de celelalte subsidiare. Luni, magnatul a facut public noul design, care ii va ajute pe utilizatori sa asocieze aplicațiile de sub umbrela Facebook cu compania.

- Compania californiana a afirmat ca sute de conturi Facebook si Instagram, gestionate in cadrul acestor campanii de manipulare, aveau drept tinta utilizatori ai internetului din diferite parti ale lumii, printre care Statele Unite, Africa de Nord si America Latina, scrie Agerpres. "Aceste campanii…

- Facebook a picat in mai multe țari din Europa, inclusiv in Romania, precum și in mai multe state americane. Rețeaua de socializare nu mai putut fi accesata de milioane de utilizatori, miercuri, in jurul orei 11, timp de mai multe minute, nici pe PC și nici pe mobil. Țarile in care Facebook nu a putut…

- ​Facebook mai „da un atac” asupra Snapchat: compania lui Mark Zuckerberg a lansat joi Threads din Instagram, o aplicație de sine statatoare, pentru mesagerie bazata pe imagini. Citește mai departe și comenteaza pe StartupCafe.ro...

- Un senator american, unul din cei mai agresivi critici ai rețelelor sociale, i-a cerut fondatorului Facebook, Mark Zuckerberg, sa divizeze compania și sa vanda Instagram și WhatsApp, care fac parte din conglomerat. Politicianul i-a cerut asta pentru a demonstra „ca ia in serios protejarea intimitații…

- Fondatorul Facebook Mark Zuckerberg a avut o intalnire "buna, constructiva" cu presedintele american Donald Trump joi la Casa Alba, a anuntat compania de social media, relateaza vineri dpa si AFP. La randul sau, Donald Trump a transmis pe Twitter ca a avut o "intalnire buna cu Mark Zuckerberg…

- Furnizorul de servicii de recrutare Adecco a avertizat, vineri, ca mai multe anunturi false de angajare au fost publicate pe platforme destinate anunturilor online, iar persoanele interesate erau indemnate sa achite o taxa in acest sens. Compania a cerut inlaturarea anunturilor. ”In ultimele…

