Stiri pe aceeasi tema

- Luca de Meo a preluat de la 1 iulie postul de CEO al constructorului francez Renault, iar prima sa vizita internaționala a avut loc cu numai cateva zile in urma in Romania. Pe parcursul a doua zile, oficialul italian a vizitat uzina de la Mioveni, centrul tehnic de la Titu, dar și cladirea de birouri…

- Grupul Renault a anunțat un plan pentru reducerea costurilor fixe cu peste doua milioane de euro pe parcursul a trei ani. Intre masuri insa se numara suspendarea proiectelor in Romania și Maroc și ajustarea cu 4.600 de posturi in Franța și peste 10.000 de posturi in restul lumii! Imi doresc…

- Planul de restructurare al Grupului Renault iși propune sa obțina economii de peste 2 miliarde euro, pe parcursul a trei ani. Compania precizeaza ca este nevoita sa-și accelereze transformarea, din cauza dificultațile intampinate, a crizei majore cu care se confrunta industria auto și a urgenței impuse…

- Reducerea de personal se va face prin neinlocuirea angajatilor care se pensioneaza. Renault are 48.000 de angajati in Franta, ceea ce reprezinta 27% din numarul angajatilor din lume. O alta masura de salvare a companiei franceze de automobile este cea privitoare la cresterea investitiilor…

- Un cititor al Monitorului de Neamt ne-a trimis pe adresa redactiei un filmulet cu o “intimplare” petrecuta recent undeva la intersectia dintre strada Gara Veche si strada Izvoare. Se poate vedea cum iese un fum gros dintr-o curte, iar mesajul cititorului este urmatorul: “Uitați și dumneavoastra cum…

- Carabinierii companiei Petilia Policastro, din provincia Crotone, au intervenit pentru doua episoade distincte de maltratare in familie, arestand un localnic de 45 de ani și un roman de 44 de ani . Militarii au intervenit in casele lor situate in provincia Crotone, constatand episoadele de violența.…

- Un proiectil provenind din Al Doilea Razboi Mondial a fost gasit, joi, 14 mai, de un barbat care executa o serie de lucrari pentru racordarea la reteaua de apa a comunei Doljesti. “Echipa pirotehnica din cadrul ISU Neamț a intervenit joi, 14 mai, pentru asanarea unui proiectil exploziv de calibru 105…

- Mesajul a fost scris pe peretele bisericii din localitatea maramureșeana Tauții Magherauș. Fotografia a fost postata pe Facebook de Radu Oltean alaturi de mesajul: „O perioada oamenii au îndurat. Nu dadea bine sa te iei de Biserica ca ti-era frica ca te bate Dumnezeu. Sau…