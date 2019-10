Noul roman al misterioasei scriitoare Elena Ferrante se va intitula "La Vita bugiarda degli adulti"

Stiri pe aceeasi tema

- Smiley o sa ofere spectatorilor care vor veni in cele 15 orase in care ajunge cu turneul sau national Smiley Omul https: bilete.smiley.ro un concert cat o viata de OM. Cele peste 2 ore de live vor traversa, cu ajutorul celor mai cunoscute piese ale lui Smiley, al povestilor video, jocurilor de lumini,…

- Svetlana Carstean a stiut inca din copilarie ca trebuie sa devina scriitoare. Spune ca a fost aproape un automatism care a inceput sa se manifeste de timpuriu, chiar de la varsta de 12 ani, cand a inceput sa scrie proza. Poezia a venit pe nesimtite, in adolescenta.

- Președintele Klaus Iohannis a transmis condoleanțe poporului francez la moartea fostului președinte Jacques Chirac. Intr-o postare in limba franceza pe contul sau de Twitter, Iohannis il caracterizeaza pe fostul șef al statului fracez drept ”un adevarat prieten al țarii noastre”. ”Profund intristat…

- Dupa ce a comis fapta, asasinul a agațat victima cu o funie de o balustrada, pentru a induce in eroare autoritațile. Deși inițial s-a crezut ca femeia s-a sinucis, tanarul a fost prins și a recunoscut totul. Ancheta a scos la iveala ca Sava J, un roman stabilit in Budesheim (landul Renania-Palatinat),…

- Elena Ferrante, o celebra scriitoare italiana care isi ascunde identitatea in spatele acestui pseudonim, va publica un nou roman in Italia, pe 7 noiembrie, a anuntat luni Edizioni e/o, potrivit DPA.

- CHIȘINAU, 8 sept - Sputnik. Institutul român pentru Fizica Pamântului a transmis ca în aceasta noapte, la ora 02:22, a avut loc un cutremur cu epicentrul în zona seismica Vrancea, localizat în județul Buzau. Conform datelor oficiale, cutremurul a avut o magnitudine…

- Un militar roman a murit la Kabul in urma atacului sinucigas de azi dimineata din cartierul rezidential din capitala Afganistanului. Atentatul are loc la doar trei zile de la atacul in care un diplomat roman si-a pierdut viata si altul a fost ranit grav, tot la Kabul. In acest al doilea atac cel putin…

- ■ declaratia apartine primarului Adrian Ciobanu si a fost facuta cu prilejul celei de-a IV-a editii a Zilelor comunei Cordun ■ un moment special al manifestarii l-a constituit premierea elevilor merituosi ■ antrenul petrecerilor l-au asigurat artisti renumiti ■ Cea de a IV-a editie a Zilelor comunei…