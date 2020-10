Noul Radar al pădurilor „devine funcțional” Noul Radar al padurilor „devine funcțional” Foto: facebook/jandarmeria. Noul radar al padurilor cu ajutorul caruia se pot detecta taierile ilegale devine funcțional începând de mâine. Noutatea este ca în sistemul informatic trebuiesc introduse toate produsele din lemn. Astfel se va putea urmari în timp real prin coordonate GPS orice transport de masa lemnoastra din punctul de încarcare pâna în cel de descarcare, devenind foarte dificil sa mai apara opriri ilegale realizate cu același aviz. Noua versiune simplifica… Citeste articolul mai departe pe romania-actualitati.ro…

- Noutatea este ca in noul sistem trebuie introduse toate produsele din lemn, nu doar materialul lemnos. Noua versiune a SUMAL aduce inovatii care ajuta, pe de o parte, munca de combatere a taierilor ilegale si, totodata, simplifica enorm munca lucratorilor silvici din teren, sustin reprezentantii Ministerului…

- Noul radar al padurilor (SUMAL 2.0), cu ajutorul caruia se pot detecta taierile ilegale, intra in funcțiune de la 1 noimebrie. Toți cei peste 100.000 de utilizatori ai SUMAL 2.0, dintre care peste jumatate sunt noi, vor incepe, incepand cu aceasta data, sa opereze in acest sistem informatic. Vechea…

- SUMAL 2.0, cel mai important instrument in lupta cu taierile ilegale de padure, intra in vigoare la 1 noiembrie 2020. Incepand cu aceasta data, toți cei peste 100.000 de utilizatori ai SUMAL 2.0, dintre care peste jumatate sunt noi, vor incepe sa opereze in acest sistem informatic. Prin modificarea…

- Angajati ai Ministerului Afacerilor Interne, impreuna cu specialisti de la Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor, au desfasurat joi controalele vizand combaterea activitatilor ilicite in domeniile specifice exploatarii, prelucrarii si comercializarii materialului lemnos, in urma carora au fost aplicate…

