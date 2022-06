Noul punct de trecere a frontierei cu România, instituit în Republica Moldova Comisia pentru Situații Excepționale (CSE) a Republicii Moldova a dispus sa fie instituit un nou punct de trecere a frontierei de stat, „Leova-Bumbata”, ce va fi deschis traficului internațional, pe segmentul moldo-roman. Decizia a fost luata in cadrul unei ședințe CSE, prezidata de prim-ministra Natalia Gavrilița, in scopul gestionarii crizei de la frontiera și fluidizarii traficului de persoane și marfuri, informeaza tv8. Potrivit sursei citate, deschiderea noului punct de trecere a frontierei de stat va fi posibila doar dupa ce autoritațile competente vor executa lucrarile de construcție a… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

