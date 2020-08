Stiri pe aceeasi tema

- In ciuda restrițiilor impuse ca urmare a pandemiei de coronavirus, oamenii și-au dat intanire in fața Guvernului, unde vor protesta fața de clasa politica care nu a luat masuri pentru a-i pedepsi pe cei vinovați de abuzurile din 10 august 2018. Autoritațile susțin, insa, ca mitingul este ilegal pe…

- Liderul USR, Dan Barna, spune ca nu a fost la protestul din Piața Victoriei pentru ca nu avea ce sa caute acolo, in condițiile in care nu impartașește in niciun fel convingerile celor care au ieșit duminica in strada demonstrand impotriva legii carantinei. Acuzat de unele publicații și de premierul…

- Duminica, 21 iunie, are loc o eclipsa de Soare care va putea fi observata doar in faza ei partiala, mai ales in sud-estul tarii. Eclipsa incepe in jurul orei 8.10 si atinge punctul maxim la 8.30.Citește și: Rareș Bogdan: Jigodia lui Orban il ataca pe Klaus Iohannis! Vor primi exact ce merita…

- Fostul ministru al transporturilor, Lucian Șova, descopera, surprins, ca PNL dupa ce a susținut proiectul Autostrazii Iași – Tg Mureș, care ocolea Bacaul, s-au indragostit subit de celalalt proiect, cel care leaga Brașovul de Bacau. “Autostrada “Orban” – Ploiești-Bacau-Sabaoani – leaga Moldova de restul…

- Am anunțat inca de acum 2 saptamani ca nu vom vota prelungirea starii de alerta pentru motive bine intemeiate care țin și de latura sanitar- medicala și de latura economica. Așa cum vad ca decurg lucrurile, Guvernul cred ca știa de mai multe zile ca trebuie sa pregateasca prelungirea starii de alerta…

- "Ca vrem, ca nu vrem, ca recunoaștem sau nu, declarat sau nu, suntem intr-o stare de alerta. Am avut cinci zile in care am avut o creștere a numarului de cazuri. Daca au inceput timid la 196 de cazuri noi, 237, 222, 275, 320 culminand in prezentarea de ieri. Suntem intr-o transmitere comunitara,…

- Liderul Pro Romania, Victor Ponta, susține ca in cazul in care el mai era premier, președintele Klaus Iohannis ar fi ieșit in 2 minute sa ii ceara demisia și mai avea și 1000 de oameni in Piața Victoriei. ”Daca eram eu, cu Teodorovici, cu alți miniștrii, in cate minute ieșea Klaus Iohannis sa ne ceara…

- Liderul Pro Romania, Victor Ponta, susține ca in cazul in care el mai era premier, președintele Klaus Iohannis ar fi ieșit in 2 minute sa ii ceara demisia și mai avea și 1000 de oameni in Piața Victoriei.Citește și: Rareș Bogdan, anunț CATEGORIC: Klaus Iohannis nu va da premier catre PSD in…