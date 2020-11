Stiri pe aceeasi tema

- Allen Coliban, primarul municipiului Brașov, este acuzat ca a mintit atunci cand a trecut in CV faptul ca este absolvent al Facultatii de Automatica si Calculatoare din Bucuresti. Prodecanul facultatii spune ca edilul nu doar ca nu a absolvit facultatea, ci a fost si exmatriculat, scrie ziarul Adevarul.…

- Candidatul USR-PLUS a adunat mai mult cu 3.600 de voturi decat primarul in funcție al Brașovului, conform rezultatelor centralizate de Code for Romania din datele oficiale ale alegerilor. Allen Coliban și-a proclamat victoria, rezultatul nu este insa confirmat oficial de BECDupa 12 ani, George Scripcaru…

- Ioan Mircea Florin Pacurariu are 39 de ani, este casatorit și are doi copii. A absolvit cursurile Facultații de Agronomie din Cluj Napoca și are diploma de inginer agronom. In prezent, activeaza in domeniul agriculturii, in mediul privat iar anterior a lucrat și la primaria din Meteș. Spune ca a intrat…

