- Vietnamul si-a reinnoit conducerea luni, in timpul unei sesiuni a Adunarii Nationale, alegandu-l pe Nguyen Xuan Phuc, pana acum in fruntea guvernului, in functia de presedinte al tarii, si pe Pham Minh Chinh in functia de prim-ministru, relateaza EFE. Phuc, 66 de ani, a servit ca prim-ministru…

- Partidul comunist la putere in Vietnam și-a reinnoit conducerea luni, 5 aprilie, in timpul unei sesiuni a Adunarii Nationale. Nguyen Xuan Phuc, pana acum in fruntea guvernului, a fost ales in functia de presedinte al tarii, iar Pham Minh Chinh in functia de prim-ministru, relateaza Agerpres, care citeaza…

- Agenda ședinței de GuvernPROIECTE DE LEGIPROIECT DE LEGE pentru ratificarea Convenției Consiliului Europei privind coproducția cinematografica (revizuita), deschisa spre semnare la Rotterdam, la data de 30 ianuarie 2017, semnata de Romania la Strasbourg, la 19 ianuarie 2021Proiectul poate fi consultat…

- Consiliul de Supraveghere al Complexului Energetic Oltenia a fost completat cu inca doi membri. Este vorba de Marian Vasile, din Craiova, respectiv Vladimir Tanasiev, din București. Marian Vasile este de profesie inginer și absolvent al Facultatii de Matematica și al Facultații de Automatica. Intre…

- Președintele PNL, Ludovic Obran, a explicat de ce Partidul Național Liberal se opune PUZ-urilor de sector din București. „PNL a fost impotriva PUZ-urilor de sector. PUZ-ul sectorului 1 nu a fost necesar deoarece nu a fost adoptat. Ce ne dorim este sa fie o perspectiva corecta, atat din perspectiva…

- In ultimii 30 de ani, Moldova a fost ocolita de investiții, a declarat, duminica, președintele Camerei Deputaților, Ludovic Orban, la evenimentele care marcheaza, la Focșani, Unirea Principatelor Romane. Despre Unirea Principatelor Romane, Ludovic Orban a spus ca a fost un gest politic realizat de patrioți,…

- Traian Berbeceanu, prefectul Capitalei, a declarat la TVR ca daca rata de infectari in București ramane sub 3 la mia de locuitori, restaurantele, barurile, cinematografele, teatrele și salile de jocuri de noroc se vor deschide sambata. Traian Berbeceanu a explicat ca rata de infectari, care miercuri…