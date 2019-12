Noul prefect al judetului, Todor Iulian-Constantin, numit in sedinta de vineri a Guvernului, va fi instalat in functie luni, a declarat, pentru AGERPRES, presedintele Partidului Miscarea Populara (PMP) Covasna, senatorul Gheorghe Baciu. Potrivit acestuia, Todor Iulian-Constantin are 59 de ani si este specialist in finante. „A fost sef al Administratiei Financiare de la Intorsura Buzaului, […] Articolul Noul prefect Todor Iulian-Constantin, nominalizat de PMP, va fi instalat in functie saptamana viitoare apare prima data in Mesagerul de Covasna .