Stiri pe aceeasi tema

- FOTO| Cum arata noul pod peste raul Tarnava, de 100 m lungime, care il va inlocui pe cel vechi, de lemn. Pe DN 14 B se monteaza rigole de scurgere a apelor pluviale Cum arata noul pod peste raul Tarnava, de 100 m lungime, care il va inlocui pe cel vechi, de lemn. Pe DN 14 B se monteaza rigole de scurgere…

- Noul pod de peste Raul Tarnava, in comuna Craciunelu de Joa, este un proiect deosebit de important pentru localitate. Acesta va lega un numar de 35 de gospodarii de corpul comunei și va ajuta la exploatarea a peste 600 de hectare de teren agricol, aflate dincolo de Tarnava. Podul, cu o lungime de 100…

- In editia de astazi, prezentam declaratia de avere si pe cea de interese ale lui Ionel Ciocan, avand functia de consilier juridic la Administratiei Rezervatiei Biosferei Delta Dunarii ARBDD Tulcea Acesta detine un teren de 3.5 ha in comuna Cerna, judetul Tulcea si un apartament in municipiul Tulcea…

- A fost turnat stratul de uzura final pe podul de la Ciumbrud: In cat timp se va putea circula fara restricții A fost turnat stratul de uzura final pe podul de la Ciumbrud: In cat timp se va putea circula fara restricții „Ieri s-a turnat stratul de uzura final pe podul de la Ciumbrud și s-a lucrat la…

- Vicepreședintele Consiuliului Județean Alba a declarat, dupa ce a vizitat șantierul podului de peste Raul Mureș, de la Vințu de Jos, ca acesta este finalizat in proporție de 99%, iar de saptamana viitoare se va circula pe ambele sensuri de mers. „Astazi, impreuna cu președintele Consiliului Județean…

- Prima banda de circulație este finalizata, urmeaza placa de suprabetonare pe cealalta banda de circulație și stratul final de asfalt. Lucrarile vor fi finalizate inainte de termenul stabilit prin contract, respectiv 23.04.2022. Valoarea investiției este de 3,8 milioane lei și este suportata din bugetul…

- FOTO| Lucrarile pentru podul peste Mureș, intre Aiud și Ciumbrud, in grafic. Prima banda de circulație, finalizata FOTO| Lucrarile pentru podul peste Mureș, intre Aiud și Ciumbrud, in grafic. Prima banda de circulație, finalizata Lucrarile peste raul Mureș, intre Aiud și Ciumbrud, sunt in grafic, prima…

- In cadrul Ședinței Biroului Politic Județean al PNL Alba desfașurata astazi au fost aleși, prin vot secret, la propunerea președintelui Ion Dumitrel, secretarul general al filialei județene și cei doi secretari generali adjuncți, in conformitate cu prevederile Statutului PNL și al Regulamentului privind…