Stiri pe aceeasi tema

- ”Regatul Unit, la fel ca alte tari, se afla in prezent in recesiune”, potrivit orgabnismului public al previziunilor bugetare (OBR), a anuntat Hunt. Ministrul britanic al Finantelor a prezentat masuri de ”consolidare” bugetara in suma de 55 de miliarde de lire sterline.The post Regatul Unit se afla…

- ”Regatul Unit, la fel ca alte tari, se afla in prezent in recesiune”, potrivit orgabnismului public al previziunilor bugetare (OBR), a anuntat Hunt. Ministrul britanic al Finantelor a prezentat masuri de ”consolidare” bugetara in suma de 55 de miliarde de lire sterline.The post Regatul Unir se afla…

- Guvernul britanic pregatește masuri economice dure, dupa ce Banca Angliei a venit cu "previziunile ingrozitoare" spunand ca ratele mai mari ale dobanzilor vor impinge economia in cea mai lunga recesiune din anii 1930. Ministrul britanic de Finante, Jeremy Hunt ar avea deja un un program de majorari…

- Comitetul de Stabilitate Financiara a Bancii a anuntat pe 28 septembrie un program de achizitii de urgenta, de doua saptamani, pentru obligatiuni guvernamentale ale Marii Britanii pe termen lung – cunoscute sub numele de ”gilts” – pentru a restabili ordinea pe piete si pentru a proteja fondurile de…

- Randamentele obligatiunilor guvernamentale din Regatul Unit, cunoscute sub denumirea de ”gilts”, sunt pe cale sa inregistreze cea mai puternica crestere lunara din 1957, deoarece investitorii au fugit de pe pietele britanice cu venit fix in urma noilor anunturi de politica fiscala. Masurile includ reduceri…

- Banca Angliei (BoE) a anuntat ca miercuri va incepe achizitionarea de obligatiuni guvernamentale britanice in valoare de pana la cinci miliarde de lire sterline (5,31 miliarde de dolari) pe zi, cu scadenta reziduala de cel putin 20 de ani, pentru a readuce stabilitatea pe piata financiara, transmite…

- Guvernul britanic a prezentat vineri cel mai radical pachet de reduceri de taxe de dupa anul 1972, diminuand povara fiscala atat pentru angajati, cat si pentru companii, si in paralel a anuntat o crestere semnificativa a imprumuturilor, totul in incercarea de a stimula potentialul de crestere pe termen…

- Guvernul britanic a prezentat vineri cel mai radical pachet de reduceri de taxe de dupa anul 1972, diminuand povara fiscala atat pentru angajati cat si pentru companii, si in paralel a anuntat o crestere semnificativa a imprumuturilor, totul in incercarea de a stimula potentialul de crestere pe termen…