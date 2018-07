Stiri pe aceeasi tema

- Cancelarul german Angela Merkel a salutat propunerea premierului britanic Theresa May privind ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeana, menționand ca exista progres in negocierile intre Londra și Bruxelles, relateaza site-ul Politico.eu, informeaza Mediafax.In cadrul unei conferințe cu…

- Negocierile privind Brexit-ul vor fi reluate luni, cum este prevazut, cu noul negociator britanic numit de premierul Theresa May, a declarat marti Michel Barnier, negociatorul sef al Uniunii Europene pentru Brexit, care a refuzat sa comenteze situatia de la Londra dupa demisia a doi ministri care se…

- Euroscepticul Dominic Raab a fost numit luni ministru pentru Brexit in guvernul britanic, dupa ce in urma cu o zi David Davis a demisionat din acest post, din cauza dezacordurilor cu orientarea dorita de premierul Theresa May, a anunțat Downing Street, potrivit AFP.

- Premierul britanic Theresa May l-a numit luni pe Dominic Raab in postul de ministru pentru Brexit, dupa ce titularul acestuia, David Davis, si-a prezentat duminica demisia, informeaza Reuters si AFP. "Regina a aprobat numirea deputatului Dominic Raab ca ministru pentru iesirea din Uniunea Europeana",…

- Camera Comunelor (camera inferioara a legislativului britanic) a respins, cu 319 voturi impotriva si 303 voturi pentru, un amendament care le-ar fi permis parlamentarilor sa controleze procesul Brexit daca guvernul condus de Theresa May ar fi incapabil sa ajunga la un acord cu Uniunea Europeana.Ulterior,…

- Votul din parlamentul britanic asupra proiectului de lege guvernamental legat de Brexit ar putea trimite un mesaj negativ catre Uniunea Europeana si ar putea face negocierile mai dificile daca parlamentarii submineaza pozitia oficiala, a declarat premierul britanic Theresa May intr-o intalnire cu ministrii…

- Guvernul britanic a anuntat ca va face publica in curand o “carte alba” in care va prezenta “ambitiile” Londrei pentru perioada post-Brexit, transmite AFP, preluata de Agerpres. “Este timpul să ne prezentăm intenţiile cu mult mai multe detalii decât…

- Diplomati si oficiali din Bruxelles anunta progrese lente in negocierile Brexit inregistrate de la ultima intalnire a tuturor liderilor UE ce s-a desfasurat in luna martie. La acea data, May a primit unda verde de la cei 27 de colegi pentru a da startul discutiilor despre viitoarea relatie bilaterala.Britanicii…