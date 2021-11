Cresterea varstei de pensionare in Romania este un subiect care a starnit valva de fiecare data. Noul ministrul PSD al Muncii, Marius Budai, a vorbit si el despre aceasta posibilitate. Social-democratul a spus ca, inainte de asta, trebuie luate masuri pentru ridicarea speranței de viața sanatoasa, care momentan, in Romania este in jurul varstei de […] The post Noul ministru al Muncii a dezvaluit ce masuri trebuie luate inaintea majorarii varstei de pensionare first appeared on Ziarul National .