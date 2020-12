Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul propus al Finantelor spune ca bugetul pe 2021 va fi transmis Parlamentului la inceputul anului viitor. Guvernul nu are in vedere majorarea sau introducerea de taxe noi Proiectul de buget pentru anul 2021 este in lucru si va fi transmis Parlamentului la inceputul anului viitor, a declarat miercuri…

- Ministrul propus pentru preluarea portofoliului de la Ministerul Finantelor Publice, Alexandru Nazare, a primit miercuri aviz favorabil din partea comisiilor reunite de specialitate ale Parlamentului. Membrii Comisiei pentru buget, finante si banci din Camera Deputatilor si cei din Comisia pentru buget,…

- ”PNL va prezenta o viziune asupra bugetului si de anul viitor si asupra anilor urmatori pana in 2024, odata cu programul de guvernare. Noi vom prezenta pentru romani viziunea noastra pentru dezvoltarea Romaniei, care include bineinteles si o politica bugetara. Da, trebuie sa observ faptul ca socialistii…

- PSD afirma ca ministrul Finantelor, Florin Citu, a imprumutat 85 de miliarde de lei in 11 luni. "Guvernul care s-a imprumutat pe o suta de ani! 85 de miliarde imprumutati de Citu in 11 luni. Citu este un sarlatan! Ministerul Finantelor Publice a publicat abia acum, cu…

- Ideea amanarii alegerilor parlamentare a fost vehiculata de tot mai multi oameni politici importanti, in ultimele zile, mai ales in contextul in care Romania a inregistrat miercuri recordul de infectari cu Covid 19, iar in ultimele doua zile bilantul nu a mai scazut sub borna de 2000 de cazuri noi.…