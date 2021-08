Noul ministru al Finanțelor Dan Vilceanu nu a știut, in prima sa zi la minister, cat este inflația, cand a fost intrebat de ziariști, iar in prima sa conferințan de presa, marți, nu a știut cat este salariul minim net. Ba mai mult, finanțistul țarii s-a mai și contrazis: “Nu are cum sa fie 1.300 […] The post Noul ministru al Finanțelor Dan Vilceanu nu a știut, in prima sa conferința de presa, cat este salariul minim net. In prima zi la minister, nu a știut cat este inflația appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .