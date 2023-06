Noul loc de joacă din str. Perșani, sectorul 4, este acum funcțional! S-a deschis astazi un nou parculeț, gen loc de joaca in sectorul 4! Este vorba de cel din strada Perșani, situat vizavi de unitatea de pompieri ISU. Cu mic, cu mare, i-au calcat deja pragul, majoritatea dintre cei care locuiesc in zona, copii de diverse varste, insoțiți de parinți ori de bunici! Cu toții s-au […] The post Noul loc de joaca din str. Perșani, sectorul 4, este acum funcțional! first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

- Cu mic, cu mare, deja i-au calcat pragul marea majoritate a locuitorilor din zona - copii de diverse varste, insoțiți de parinți sau bunici, s-au bucurat de noul refugiu in natura. Noul loc de joaca, amenajat profesionist de cei de la Totul Verde, are o suprafața de 1.000 de metri patrați. Este mai…

- Un mare loc de joaca se construiește langa unitatea de pompieri de pe strada Perșani, din Sectorul 4 Vești bune pentru locuitorii sectorului 4! In zona strazii Perșani, acolo unde urmeaza sa se inaugureze o noua unitate ISU, construita de Primaria Sectorului 4, se pregatește un alt proiect important…

