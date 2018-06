Noul Hyundai Tucson va fi disponibil cu sistem de propulsie diesel - hibrid

Stiri pe aceeasi tema

- Noul Tucson va fi disponibil cu un sistem de propulsie de tip hibrid usor diesel, sustinut de o baterie de 48 V. Este primul model Hyundai – si unul dintre primele din intreaga industrie – care va fi echipat cu noua tehnologie, consolidand angajamentul marcii de a proteja mediul inconjurator, prin dezvoltarea…

- Kia Motors va lansa primul sau sistem de propulsie mild-hybrid diesel de 48V in a doua jumatate a anului 2018, pe Kia Sportage, iar alte modele precum si un nou sistem de propulsie mild-hybrid pe benzina vor fi lansate ulterior.

- Toate noile modele Volvo lansate începând cu 2019 vor fi disponibile fie în varianta hibrid și motor pe benzina, fie hibrid plug-in și motor pe benzina, fie vehicul full electric. Aceasta este cea mai comprehensiva strategie de electrificare din industria auto și…

- Producatorul german Bosch susține ca va lansa in 2020 un sistem de evacuare pentru motoare diesel care va permite reducerea dramatica a emisiilor de oxid de azot la numai 10% din limita maxima admisa in prezent.

- Urmatoarea generație Mercedes-AMG C63 va avea un sistem de propulsie hibrid ca urmare a normelor mai exigente privind nivelul emisiilor, potrivit lui Tobias Moers, șeful diviziei Mercedes-AMG, scrie automarket.ro.

- Programul "Rabla Clasic" a demarat, joi, atat pentru persoanele fizice, cat si pentru cele juridice, cu un buget de 253 de milioane lei, extensia "Rabla Plus", pentru achiziționarea de mașini electrice urmand sa inceapa in cursul saptamanii viitoare. Din bugetul total alocat pentru…